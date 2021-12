E’ stata una delle concorrenti più amate di Matrimonio a prima vista: oggi è totalmente cambiata

Matrimonio a prima vista è un programma molto amato dal pubblico e tra tutte le stagioni probabilmente la quinta è stata la più seguita di tutte

Con la sua formula originale e sempre imprevedibile Matrimonio a Prima Vista ha saputo catturare come pochi altri le attenzioni del pubblico. Le nozze “combinate” ad arte da un algoritmo matematico e un team di “esperti” crea situazioni imprevedibili e suggestive, spesso difficili da prevedere. Per quei pochi che ancora non lo sanno si tratta di un matrimonio vero e legalmente riconosciuto tra due persone che non si sono mai visté nè mai conosciute prima.

Le coppie si sposano il giorno stesso in cui si vedono per la prima volta, e da lì iniziano un periodo di convivenza per capire se davvero sono fatti l’uno per l’altra. Sono sette le edizioni già andate in onda, con la quinta che ha lasciato il segno in particolar modo. Fu girata in piena pandemia Covid, e quindi fu caratterizzata da tutte le difficoltà e i condizionamenti che conosciamo. Gli sposi sono stati scelti dal famoso algoritmo, ma anche dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Gerry Grassi.

Matrimonio a prima vista, l’incredibile svolta di Nicole Soria

Una delle protagoniste di quell’edizione fu la “mitica” Nicole Soria. Una donna molto eccentrica, dal carattere vulcanico e che si faceva notare per la sua folta chioma. Per lei una relazione complicata con lo sposo Andrea Ghiselli. Lei era molto presa, lui decisamente meno: probabilmente per l’aspetto fisico della moglie che non lo aveva conquistato. Tuttavia i due hanno deciso di rimanere insieme dopo il periodo di prova, con sorpresa di tutti.

Ma fu una buona notizia senza molto seguito, perché poi hanno divorziato dopo poco tempo nella “vita vera”. E la cosa curiosa è che entrambi hanno iniziato delle relazioni con altri ex protagonisti del programma. Lui con Sitara Rapisarda (ex moglie di Gianluca Epifani), mentre Nicole si è rifugiata tra le braccia di Marco Rompietti. Tuttavia, anche quest’ultima storia non è andata bene…