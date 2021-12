Lulù Selassiè massacrata: parole al veleno di Katia Ricciarelli e Giucas Casella

Lulù Selassiè è stata massacrata da Katia Ricciarelli e Giucas Casella al Grande Fratello Vip. La principessa è di nuovo uno contro tutti durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Lulù Selassiè, dopo aver ricevuto la sorpresa di sua sorella Clarissa durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini al GF Vip, si ritrova di nuovo al centro della polemica nella casa più spiata d’Italia.

Da quel momento, infatti, è tornata ad avere nuove incomprensioni con Katia Ricciarelli. Quest’ultima in un primo momento l’ha accusata di non averla salutata per poi consigliarle di imparare l’educazione. Frasi, forse, dettate da un momento di rabbia che poi ha avuto modo di approfondire anche successivamente con alcuni dei suoi compagni di viaggio.

La cantante lirica, parlando a tu per tu con Manila Nazzaro, ha accusato Lulù di essere una carogna, ma non solo. Spettegolando con Giucas Casella, i due non si sono di certo risparmiati ed hanno riservato parole al vetriolo nei confronti della Principessa.

Katia Ricciarelli e Giucas Casella sparlano di Lulù Selassiè al GF Vip

Katia Ricciarelli e Giucas Casella nelle scorse ore non ci sono andati proprio leggeri nei confronti di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip, accusandola di aver rovinato anche il percorso di Manuel Bortuzzo, insinuando che la loro relazione al di fuori del programma non durerà molto e che poco dopo la fine del loro percorso si diranno addio in maniera definitiva, considerato anche come si sono svolte le dinamiche tra loro.

Il tutto ovviamente non è sfuggito agli utenti della rete che non hanno affatto apprezzato le parole utilizzate dalla cantante nei confronti della Principessa, che sta pagando lo scatto delle dichiarazioni fatte da sua sorella Clarissa durante lo scorso appuntamento al Grande Fratello Vip.

Senza dubbio questi ultimi giorni dell’anno per i vipponi nostrani saranno molto movimentati e durante la diretta di lunedì prossimo non mancheranno ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Katia: pure questo stanno intossicando (manuel)

Giucas: sta vivendo un amore che qua dentro lo carica lo fa stare bene. Poi fuori (e batte le mani) durerà da natale a santo Stefano ma figurati

Katia: figurati.

Posso dirlo? Posso? SCHIFO. #GFVIP pic.twitter.com/shOMbkVNhN — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) December 28, 2021

Katia Ricciarelli e Giucas Casella hanno massacrato Lulù Selassiè al GF Vip, tirando in ballo anche la relazione che lei ha con Manuel Bortuzzo, che nulla aveva a che fare con le incomprensioni nate negli scorsi giorni.