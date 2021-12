Cena di Capodanno last minute: due ricette da leccarsi i baffi

Tornando alla detto “chi mangia bene a Capodanno è soddisfatto tutto l’anno”, non posso non suggerirti delle ricette da leccarsi i baffi! Ho in serbo per te due portate che faranno ballare le papille gustative dei tuoi ospiti, ma non solo. Si tratta di piatti d’effetto, ma che nella realizzazione sono più semplici di quanto sembra.

Se vuoi rendere la cena di Capodanno indimenticabile per familiari e amici, non devi prenotare in nessun ristorante, né fare chissà quale salto mortale. Ti serve sangue freddo, dei prodotti buoni ma di facile reperibilità, e tanta voglia di divertirti insieme alle persone che ami per chiudere in bellezza questo 2021. L’anno che se ne va ha lasciato non poche tensioni a causa di restrizioni e delle conseguenze della crisi. Ma se c’è una cosa che non può essere toccata è il cibo! Soprattutto per chi ama la cucina tradizionale, queste due portate sono da leccarsi i baffi e si realizzano in poche e pratiche mosse. Ecco la guida imbattibile che fa al caso tuo!

Se sei in difficoltà, non temere perché ho in serbo per te delle ricette per la cena di Capodanno che ti faranno terminare l’anno con il botto, vedrai sarà un successo. Se hai difficoltà con i primi, esistono delle portate pratiche e veloci d’effetto, in questo modo potrai anche esercitarti con nuove preparazioni!

L’anno vecchio a breve finirà e terminerà il suo corso. Nonostante le numerose problematiche, si attende il prossimo con tanta speranza, specialmente dopo gli ultimi eventi. Se c’è una cosa che nessuno potrà mai portar via, è proprio questo sentimento.

Così, in vista della “cena finale”, tra una portata e l’altra potresti avere l’imbarazzo della scelta su cosa preparare, allora perché non perfezionare la tua praticità con dei classici intramontabili?

Cena di Capodanno perfetta? Ecco come devi fare!

Se invece non hai nessuna idea per il dolce, sai che puoi preparare il pandoro fatto in casa in poche e semplici mosse? Se seguirai degli accorgimenti, sarà possibile realizzare un dolce classico, ma con il tuo gusto personale! Insomma, puoi sbizzarrirti, ma per prima cosa devi avere ben chiaro cosa scegliere per le altre portate. Non sai cosa e come fare? Scorri questa guida, perché non te ne pentirai!

Tra i mitici primi piatti, non si può non preparare una gustosa pasta con le vongole! I frutti di mare sono un prodotto di facile reperimento e che soprattutto ti permette di realizzare una portata dal gusto unico e raffinato.

Sai che per prepararla in modo perfetto non ti servono litri di olio? Per realizzarla dovrai certamente occuparti della spurga delle vongole, per ripulirle dalla sabbia. Infatti, dopo averle messe sotto sale per una notte, sciacquale e filtrale, saranno pronte per essere preparate.

Fai rosolare dell’aglio in un po’ d’olio misto a peperoncino rosso e nero con delle foglie di prezzemolo tritato, immergi le vongole e sfuma con del vino bianco a fiamma alta. Dopo, prendi una pentola e buttaci la pasta, linguine per la precisione.

Questo tipo è il più adatto perché riesce a contenere il sugo preparato da te e dona un sapore speciale. Non cuocerle del tutto, ma termina la cottura nelle vongole “risottando” la portata. Significa in gergo culinario, finire di cuocere in padella la pasta mantenendo la consistenza più dura e al tempo stesso unirla per bene al sugo, e lo farai aggiungendo poco alla volta dell’acqua di cottura.

Questa sarà il tuo ingrediente segreto per non farla asciugare! Se vuoi, è opzionale, quando fai le vongole aggiungi dei pomodorini dolci, in questo modo il gusto sarà ancora più saporito.

La seconda portata è ancora più facile da preparare, il motivo? Si fa tutto in forno, ed il gusto è perfetto! Pulisci un’orata, taglia la parte inferiore e metti tutti i condimenti necessari: olio, pepe, limone, prezzemolo e una bella spolverata di zenzero. Inforna a 180° per una mezz’oretta, ed il gioco è fatto!

Che aspetti? Prepara tutto in pochissimo tempo, vedrai che gusto!