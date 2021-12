Il Paradiso delle Signore: un clamoroso ritorno

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato durante la settimana che va dal 3 al 7 gennaio del 2022. Cosa accadrà nelle prossime puntate



L’appuntamento quotidiano con “Il Paradiso delle Signore” accompagnerà il pubblico di Rai 1 anche in questi ultimi giorni dell’anno. Come sempre, la “soap” andrà in onda ogni giorno alle 16, con l’ultima puntata prevista proprio l’ultimo giorno dell’anno, domani 31 dicembre. E chiaramente ci si prepara alla ripresa per il nuovo anno: la serie si fermerà soltanto nei canonici giorni del week end e tornerà in onda lunedì 3 gennaio.

Ancora colpi di scena in arrivo, per quello che è stato uno dei più grandi successi di questo 2021 televisivo. Nelle prossime puntate vedremo il ritorno di Flavia a Milano, che abbraccerà di nuovo sua figlia Ludovica. Intanto, Ezio sarà sempre più convinto di voler sposare Veronica.

Il Paradiso delle Signore: un matrimonio fa alzare la tensione

Ludovica dovrà fare qualcosa per mandare via Marcello, che intanto si era accasato nel suo appartamento. Il rientro di Flavia a casa, infatti, porterà a una situazione diversa. Ludovica non vuole informare la madre della sua relazione con il giovane, in quanto pensa che alla madre la notizia non possa far piacere. Intanto c’è tensione anche in casa Brancia, con un clima che diventerà incandescente per le tensioni tra Ludovica e sua madre Flavia.

Ma spazio ci sarà anche per le vicende che riguardano Veronica ed Ezio. Dopo la proposta di nozze di Colombo, Ezio e Veronica cominceranno ad organizzare il loro matrimonio. A questo punto la novità diventerà di pubblico dominio, e anche Gloria verrà a sapere della svolta del suo ex fidanzato.