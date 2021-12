Achille Lauro prima del successo: irriconoscibile

Achille Lauro è uno dei cantanti più apprezzati degli ultimi tempi, diventato sicuramente un’icona del mondo dello spettacolo e il simbolo della moda e della musica

Artista multiforme, imprevedibile e dal fascino irresistibile. Non solo un cantautore di successo, ma anche un’icona di stile e della moda cosiddetta “genderless“. Artista poliedrico e imprevedibile, in grado di far discutere in modo costruttivo. Soprattutto, Achille Lauro si è fatto conoscere anche per un atteggiamento umile e gentile, anche se spesso i suoi testi lasciano intravedere un mondo interiore tormentato e complicato.

Il suo modo di vestire particolare ed eccentrico, i suoi tatuaggi (anche sul viso) lo rendono inconfondibile e dallo stile unico. Ecco perché si fa comprensibilmente fatica a immaginare com’era il cantante prima di arrivare al successo e di convivere con il suo look particolare. Spesso è stato proprio lui a mettere sui suoi canali social delle foto di quando era bambino. Lo ha fatto per presentare uno dei suoi dischi, “Lauro“.

Achille Lauro, le sue foto da bambino sono sorprendenti

Nelle foto si vede il suo aspetto decisamente “normale”, che fa una certa impressione. E va detto che se non fosse stato lui a pubblicarle, trovare foto di Achille da piccolo era impossibile. L’artista, proprio perché ha pubblicato un disco autobiografico, ha pensato di far vedere delle immagini del suo passato: i capelli erano castani chiari, corti e ordinati. Lo sguardo era vispo e profondo come oggi, mentre l’abbigliamento era assolutamente normale.

Insomma, un bimbo col viso e l’aspetto pulito ma con uno sguardo già allora intenso e carismatico. L’artista ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando aveva 22 anni, centrando subito il successo. Tante le sue apparizioni su grandi palchi, su tutti quello di Sanremo, dove nell’edizione 2021 è stato ospite fisso con delle performances che hanno lasciato il segno.