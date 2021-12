È stata la prima Miss Italia mamma: ecco com’è oggi

È stata la prima Miss Italia mamma a cui poi è stato incredibilmente tolto il titolo: 34 anni dopo il tempo per lei non sembra mai passato: è ancora bellissima

Una volta, sicuramente molto più di adesso, Miss Italia poteva cambiare la carriera delle vincitrici. Un premio ambito e che dava prestigio: andava in onda in più serate su Rai 1 (molti ricorderanno la conduzione dell’amato Fabrizio Frizzi) e dopo l’incoronazione della “reginetta” si parlava per giorni della ragazza che faceva sognare gli italiani. E del resto, molte vincitrici del concorso sono diventate vere e proprie dive, ripercorrendo le orme di Gina Lollobrigida e Sophia Loren, anche se quest’ultima non vinse il concorso del 1950.

Poi la Rai ha abbandonato il concorso, che è finito su La7 perdendo molto appeal. Un declino che è proseguito negli anni, visto che oggi lo storico concorso di bellezza passa in sordina e quasi inosservato. Eppure sono tante le ex vincitrici che hanno ottenuto il successo e che oggi sono molto famose.

L’ex Miss Italia e l’incredibile eliminazione nel 1987

Tra queste le attrici Miriam Leone e Francesca Chillemi, ma i nomi sono tanti. Le tante storie di questa kermesse raccontano anche di un clamoroso caso di eliminazione: a vincere fu Mirca Viola nel 1987. La ragazza fu poi squalificata perché aveva omesso di essere madre. Una “regola” che oggi lascia stupiti, ma all’epoca il regolamento era di stampo classico e quindi molto rigido, retaggio di metà secolo scorso. La povera Mirca, classe 1968, trionfò con merito al concorso: aveva appena 19 anni.

Il regolamento impediva a donne madri ma non spostate di partecipare. Lei aveva omesso la sua maternità da nubile, violando l’antiquato regolamento. Il suo titolo fu assegnato a Michela Rocco di Torrepadula, anche lei mamma ma regolarmente sposata. Dopo 34 anni Mirca è ancora molto bella ed elegante. Nel frattempo è diventata un’attrice e regista: ha lavorato a “Fuoriclasse”, “Centovetrine”, “Incantesimo” e tante altre.