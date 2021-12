La confessione di Barù che spiazza il Grande Fratello Vip

È già tempo di confessioni per Barù all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Cosa ha rivelato il nuovo concorrente del reality

La casa del Grande Fratello Vip si è arricchita di nuovi personaggi che hanno dato un po’ il cambio a chi è andato via dopo i tre mesi inizialmente previsti per la conclusione del reality. Tra i nuovi ingressi c’è quello di Barù, il noto food influencer, famoso per essere il nipote di Costantino della Gherardesca e discendente anche lui da una famiglia nobile. L’estroso personaggio porterà qualche variabile inedita all’interno della casa, e già si è messo in luce per qualche uscita singolare.

Tra queste quello che ha detto ha Nathaly Caldonazzo, alla quale ha spiegato che “gli uomini stanno passando dall’altra sponda”. La sua interpretazione è stata di essere “fluido“. Vale a dire: “prendo che viene”. Barù ha una lunga lista di ex fidanzate, ma lui ha spiegato che apprezza l’anima delle persone e di avere un “problema con l’uccello”.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, ancora nuovi concorrenti: in tre alla corte di Signorini

Grande Fratello, Barù si distingue subito per le sue “uscite piccanti”

Insomma l’esperto enologo si sta già segnalando per essere un personaggio estroverso e singolare. Le sue ex sono anche piuttosto famose, come Victoria Calbello, con la quale è rimasto insieme fino al 2013. E’ stato anche con Maria Carla Boscono, una top model molto famosa e per la quale c’è un gossip con Stefano De Martino.

Leggi anche – Grande Fratello Vip: dopo lo scontro in diretta, salta fuori tutta la verità

Tuttavia Barù è entrato nella casa spiegando di essere assolutamente single. Il suo vero è nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. E’ molto famoso su Instagram e si definisce buongustaio, food and wine consultant. Per lui una vera e propria professione.