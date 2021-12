Barù bersagliato al GF Vip: a difenderlo è proprio lui!

By

Niente è come sembra al Grande Fratello Vip, il food blogger più amato, Barù è al centro del ciclone. Il motivo? Ha giocato un colpo che non è per niente piaciuto ai fan della casa più chiacchierata e spiata d’Italia. Intrighi, litigi e parole di veleno scoppiano sia dentro che fuori il reality, voi da che parte state?

Se pensate che Barù sia un personaggio anonimo, vi sbagliate di grosso, è un uragano di energia! Diretto, schietto e senza remore, si sta rivelando un concorrente sorprendente. Sfodera una rivelazione dopo l’altra, così senza pensarci troppo, portando quella voglia di divertirsi che un po’ mancava all’interno del reality. Non si direbbe, ma già vanta di un fanclub che lo sostiene, ma non solo. Perché a difenderlo c’è chi ha le idee ben chiare sugli eventi che accadono al GF Vip. Siete pronti per il colpo di scena?

La tensione al Grande Fratello Vip aumenta, specialmente dopo l’arrivo di un concorrente come Barù! Testardo, appassionato e irriverente, ha portato quella ventata di verve comica che mancava nella casa di Alfonso Signorini. Che sia la volta buona che un concorrente del suo livello tenga testa ai drammi e alle dinamiche che si esauriscono nel reality?

Ciò che è certo è che le discussioni non mancano, ed anche lui è entrato nel mirino del cecchino. Basta ricordare l’attacco di Jo Squillo che smaschera in diretta i gieffini, da non credere alle reazioni dei concorrenti che si sono sentiti tramortiti dalle affermazioni della giornalista.

Così, tra una parola e l’altra, non poteva accadere che anche il food blogger entrasse nel pieno della situazione: caos dentro la casa!

Barù difeso a spada tratta, ecco di chi si sta parlando

La verità è che la bolla del Big Brother influenza tutti, anche i più duri di cuore. Infatti, la convivenza forzata ha generato non poche tensioni, anche tre le amiche più strette all’interno della casa. Il dramma ha portato allo scontro di due gieffine, le quali hanno fatto del loro rapporto un elemento cardine della loro esperienza all’interno della casa. Relazione nata con il passare del tempo, mentre nel breve periodo accade qualcos’altro. Si tratta di Barù e delle sue idee, o meglio delle sue azioni!

Tutto è scaturito dall’ultima nomination del food blogger. Infatti, è il nome che dichiara che fa letteralmente impazzire i fan che iniziano a giudicarlo e criticarlo senza freni e filtri. Si tratta dell’attacco fatto nei confronti dell’ex valletta preferita di Non è la Rai, Miriana Trevisan.

La gieffina è senza dubbio tra le concorrenti più amate, perché in più casi ha dimostrato un carattere ed una forza da leone, nonostante le insicurezze e fragilità del percorso e che la vita le ha fatto passare. La situazione si scalda perché gli animi dei gieffini sono infuocati, figuriamoci dei sostenitori al di fuori.

Così, subentra un personaggio del mondo dello spettacolo con molto potere nei social media: Costantino Della Gherardesca! Questi arriva in soccorso del nipote che dovrà affrontare la nomination e anche tutta la sfilza di haters che lo stanno attaccando a causa delle sue azioni. Le parole esprimono chiaramente il concetto:

“Mi sto sto segnando i nomi delle eleganti signorine che stanno discriminando Barù al GF Vip 6.”

Insomma, è una dichiarazione di guerra belle e buona! Ne vedremo delle belle, perché i nuovi ingressi hanno innescato delle clamorose dinamiche, ma i vecchi vipponi non stanno rimanendo in panchina, anzi! Restiamo aggiornati per i prossimi eventi riguardanti il reality più controverso, il Grande Fratello Vip.