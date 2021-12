Ma Pezzali è senza ombra di dubbio uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica pop negli anni Novanta e Duemila. I cosiddetti anni d’oro della musica moderna sono contraddistinti da una serie di hit che lo hanno reso uno dei cantautori più apprezzati di sempre. La vita però non è stata facile, soprattutto per la donna che ama di più al mondo. Ecco la verità sul dramma della moglie.

In pochi forse sono a conoscenza degli aspetti più intimi e privati che caratterizzano la vita di un artista del calibro di Max Pezzali. Sempre sul pezzo e alla moda, non sbaglia un colpo con le sue canzoni, le quali sono semplici e dirette, ma vanno dritte al cuore. Così, anche un cantautore come lui ha vissuto terribili drammi, soprattutto nello stare al fianco di una donna che ha molto sofferto. Salta fuori la verità su uno degli eventi che più ha devastato la moglie del cantante. Le parole mettono i brividi.

Le canzoni di Max Pezzali non passano mai! Nonostante gli anni facciano il suo corso, il talento e le emozioni che trasudano dai suoi testi segnano qualcosa di incancellabile per i fan, soprattutto per i più nostalgici. Tra le varie pause e i ritorni in scena, il cantante è stato ed è senza dubbio, uno dei più apprezzati.

Avere la forza di affrontare le sfide della vita non è facile, specialmente quando la questione riguarda una persona molto amata.

Avere la forza di affrontare le sfide della vita non è facile, specialmente quando la questione riguarda una persona molto amata.

Max Pezzali e Debora Pelamatti, la verità sul dramma

Non resta avulso da drammi neanche il mondo dei social media. Anche gli influencer più cliccati sono vittime di difficili eventi, come il male che ha afflitto Valentina Ferragni, la sorella dell'imprenditrice digitale più famosa al mondo, Chiara Ferragni. Insomma, la fama e i soldi non fanno la felicità, mentre lo stare insieme e il tenere l'un l'altro sì. E' il caso di Max Pezzali che insieme alla moglie, Debora Pelamatti hanno deciso di raccontare tutta a verità.

Il cantante è solito parlare d’amore nei suoi testi e la cosa dopo anni e anni di carriera, gli risulta ancora fatta bene. Non ci sono dubbi su questo, ma cantare e affrontare il dramma di un amore malato è lo stesso? Questa è la situazione che è costata cara a Debora Pelamatti, la moglie di Max.

Le parole agghiaccianti sono state rilasciate in un intervista a Domani a Selvaggia Lucarelli. Debora racconta di essere stata vittima di un amore tossico, che l’ha presa a calci e fatto sbattere la testa persino nella tazza del water. Il suo ex era davvero violento, ma era anche un fervido traditore. Quindi, la violenza insieme alla beffa le hanno reso la vita un incubo.

Max è subentrato prima nelle vesti di amico, e poi di fedele compagno. Come ha fatto a cadere nella trappola dell’ex? E’ accaduto proprio quando, realizzata e laureata in Legge a Pavia, riceve un messaggio e innumerevoli attenzioni da quest’uomo. Altri le avevano consigliato di lasciarlo perdere perché inaffidabile, ma lei non gli ha dato retta.

Così, si è ritrovata in una relazione che non le dava amore, ma solo paura e tradimenti. Come l’amante trovata sotto casa e la chiamata ricevuta da un collega avvocato che intimava a Debora che il suo compagno intratteneva da tempo una relazione con la moglie. Le parole di lui quali sono state? Che stavano tutti mentendo, perché loro hanno una storia d’amore troppo importante, ma non finisce qui.

Si inventava storie sul fatto che era lei quella che guardava dolcemente amici con i quali uscivano, ma in realtà quello che aveva due telefoni e scriveva a più di venti donne parole d’amore, era proprio lui. Scoperto, accade l’evento terribile: le sbatte la testa nel water e la rincorre per picchiarla e gettarle dell’acqua in faccia.

Chiama Max che arriva per aiutarla, aveva il viso tumefatto e gli occhi gonfi, ma hanno avuto paura di andare al pronto soccorso per via dei paparazzi. Dopo cinque anni insieme, quell’uomo era stato in grado di trattarla come se fosse un ferro vecchio, o peggio. Alla fine, vanno in ospedale, ma lei si stacca da Max e ci va con un’amica.

Le cose si mettono male quando arriva l’ennesimo colpo di scena. Sotto casa c’è un’altra amante che suona con insistenza in casa, e lui impazzisce. Così, Max stanco di vederla soffrire le dichiara tutto, lei dopo qualche giorno irrompe a casa sua per confessargli i suoi sentimenti. Dal 2013 vivono un amore pulito e senza violenza, come dovrebbe essere.