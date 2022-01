Katia Ricciarelli fa una doppia uscita infelice su Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021: uno dei migliori amici dell’atleta ruggisce sui social.

Katia Ricciarelli autrice di una doppia uscita infelice su Manuel Bortuzzo che ha scatenato la dura reazione non solo del web che chiede al Grande Fratello Vip 2021 di mostrare tutto ciò che la Ricciarelli ha detto finora non solo contro Manuel, ma anche contro Lulù e Jessica Selassiè e Miriana Trevisan ma anche di uno dei migliori amici di Manuel.

Il popolo del web contro Katia Ricciarelli. Da quattro mesi, la cantante ha spesso puntato il dito contro alcuni dei concorrenti prendendo di mira soprattutto Lulù e Jessica Selassiè. Nelle ultime settimane, tuttavia, la Ricciarelli ha cominciato a puntare il dito anche contro Manuel Bortuzzo che, a detta della Ricciarelli, si starebbe intossicando per la storia d’amore con Lulù. Se finora, contro la Ricciarelli si era indignato solo il web, stavolta anche Davide Ismaele, uno dei migliori amici di Manuel, ha attaccato la cantante.

Katia Ricciarelli, le uscite infelici contro Manuel Bortuzzo: il migliore amico tuona sui social

Katia Ricciarelli ha scatenato la reazione del web puntando il dito contro Manuel Bortuzzo per non aver chiuso la porta della veranda. “Come l’ha aperta può anche chiuderla”, ha detto la soprano. Le parole di quest’ultima hanno causato la pronta reazione dell’amico di Manuel Davide Ismaele, medico e con problemi di deambulazione. Su Instagram, sotto il video pubblicato dalla pagina GFVipVideo, ha scritto:

“Katia ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo! Eppure sei una donna datata… fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere “onestamente” quanto sei brava tu a chiudere e aprire le porte da seduta… cafona!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Lulù Selassiè asfalta Soleil: la reazione di Davide e Manila contro la Selassiè indigna il web

La Ricciarelli, durante una conversazione con Davide Silvestri, ha ribadito nuovamente il mancato gesto di Manuel. L’attore, tuttavia, ha provato a farle capire la difficoltà di Manuel nel chiudere la porta dopo essere uscito dalla veranda attraverso lo scivolo. Anche stavolta, Davide ha commentato il nuovo video pubblicato sempre dalla pagina GFVipVideo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manuel Bortuzzo, addio al Grande Fratello Vip: svelata la data

“Ci voleva Davide per spiegarglielo… io chiederei a Katia come mai lei ce la fa a sedersi su un divano però poi non ce la fa ad alzarsi 😏 Katia cara… come ti siedi sul divano ti potresti anche alzare! Purtroppo, le basi dell’ abilismo sono proprio queste! Le persone DEVONO essere corrette anche sulle piccole cose! Per non arrivare a creare poi delle forme di razzismo più gravi nei confronti dì TUTTI i disabili! Non di Manuel perché è un mio Amico… ma di tutti i diversamente abili…”.