L’ex gieffina svela la data del matrimonio: “La data è quella“

Il Grande Fratello Vip va avanti e gli scontri sono all’ordine del giorno. Nelle ultime ore si parla, però, di una bellissima notizia: una ex gieffina si sta per sposare!

La ex concorrente della Casa ha fatto un’intervista per Casa Chi e ha svelato la data del tanto atteso matrimonio.

Scopriamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli delle nozze

Francesca Cipriani, ex gieffina, svela la data del matrimonio: “La data è quella“

Francesca Cipriani, vincitrice della prima edizione de La Pupa e il Secchione, quest’anno ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip.

Durante il suo percorso abbiamo potuto conoscere anche il suo fidanzato Alessandro Rossi. Il ragazzo ha infatti potuto pernottare un paio di notti nella Casa e poco più di un mese fa, ha sorpreso Francesca Cipriani con una proposta di matrimonio pazzesca.

Poco prima di Natale, la gieffina decide di lasciare il programma per degli accertamenti e anche per ricongiungersi finalmente dopo tre mesi con il suo futuro sposo.

La showgirl viene invitata da Casa Chi per un intervista e la Cipriani svela molti dettagli sul matrimonio. Ricordiamoci anche che la Pupa ha chiesto proprio a Alfonso Signorini di farle da testimone.

Durante l’intervista, Francesca rivela di stare molto bene fuori dal GF Vip anche se ha tanta paura su come è messa l’Italia rispetto alla pandemia mondiale: “Sono un po’ giù di tono in questi giorni, perché sono un po’ spaventata anche dal Covid. Speriamo in un anno migliore“.

Ma sorvolato l’argomento, Francesca Cipriani rivela alcuni dettagli sul suo matrimonio, soprattutto la data tanto attesa.

“Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la Chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella” rivela l’ex gieffina.

Inoltre, svela cosa ha in mente per il menù: “Faro una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%“.

Casa Chi è molto curiosa: vuole sapere come si sono conosciuti i due futuri sposi.

Francesca risponde alle domande e svela che il corteggiamento di Alessandro è stato molto lungo a causa di problemi di fiducia della ex gieffina.

Nelle sue passate relazioni, infatti, ha ricevuto molte delusioni non riuscendo più a fidarsi.

“Ci siamo conosciuti a Milano tramite amici comuni. Poi, lui ha iniziato a corteggiarmi. E’ stato un corteggiamento molto lungo, perché io ero molto diffidente avendo avuto un passato un po’ burrascoso. E’ stato molto carino nel corteggiamento” rivela l’ex gieffina e aggiunge: “Poi abbiamo visto che eravamo due anime affini, due anime gemelle. Ci siamo messi insieme e siamo felici e contenti“.

Alessandro, anche lui presente nel corso dell’intervista, conferma le parole della fidanzata: “Il corteggiamento è stato un parto gemellare. Ho sudato venti camicie, però ne è valsa la pena perché ho trovato la mia anima gemella. Sono molto, molto contento. Per me, lei è semplice“.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono innamorati e contenti di essersi riuniti dopo l’avventure del Grande Fratello Vip. Non vedono l’ora che sia il giorno del matrimonio, anche se ancora la data ufficiale tarda ad arrivare. Alessandro è riuscito a conquistare la showgirl rispettando i suoi tempi, ma ne è valsa la pena: le due anime gemelle si sono trovate!