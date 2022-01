Alessandro Basciano svela un importante retroscena: cosa è successo prima di entrare al GF Vip

Il Grande Fratello Vip continua a essere ricco di dinamiche, scontri e baci, nonostante il reality sia iniziato già da quattro mesi.

I nuovi ingressi nella Casa hanno smosso i concorrenti un po’ annoiati e la voglia di far festa e di conoscersi adesso non manca più.

Tra le new entry troviamo anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano che in un momento di ira si lascia andare e svela un retroscena inedito.

Scopriamo cosa è successo prima di entrare nella Casa del GF Vip

Alessandro Basciano svela tutta la verità al GF Vip: “Sta falsa“

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da qualche settimana e ne ha già combinate di tutti i colori.

Si è presentato rivelando di avere due preferenze estetiche e caratteriali nel reality show: si tratta di Soleil Stasi e Sophie Codegoni.

Col susseguirsi dei giorni, Alessandro si è avvicinato anche a Jessica Selassiè, la sorella maggiore delle Princesse.

Dopo aver flirtato con Soleil e quest’ultima, la sua scelta è ricaduta su Sophie e la Selassié non l’ha presa affatto bene.

Non capisce perché lei che è l’unica single in Casa non riesce a conquistare nessuno.

Durante la messa in onda dell’ultima puntata del 27 dicembre, Clarissa Selassiè, sorella minore delle Princesse e ex concorrente è entrata nella Casa per salutare le sorelle in compagnia di suo fratello Christian.

La ragazza non le ha di certo mandate a dire e ha fatto una raccomandazione a Jessica nei confronti del suo interesse per Basciano: “Lascia perdere il tizio e difendi la nostra amicizia con Sophie, lei è la nostra sorellina“.

L’ex Uomini e Donne si è subito innervosito quando si è sentito chiamare “tizio” e rivela un retroscena inedito: Clarissa chiamò Alessandro prima di entrare al GF Vip.

“Meno male che ha voluto parlare con me. Mamma mia… Lei, sì. Sta falsa. Ah… ti prego ti prego” borbotta infastidito Basciano.

I due si sono sia chiamati, ma anche scambiati qualche messaggio prima di iniziare l’avventura nel reality show.

“Clari, sta falsa. Ah ti prego, non mi far parlare va” continua Alessandro innervosito: “Pur di avere i suoi cinque minuti di gloria, questa è la falsità della gente. Almeno uno te le dice in faccia le cose“.

Finito l’incontro delle Selassiè, le due concorrenti rimaste in gara rientrano in salotto e raggiungono gli altri.

Katia Ricciarelli, che ha sentito tutto quello che diceva Alessandro, riprende l’atteggiamento di Clarissa: “Ma come si fa a dire quel tizio, ha un nome“.

Lulù risponde alle accuse: “Ha detto un tizio, perché non lo conosce“.

Di conseguenza, il gieffino controbatte: “Anche meno. Un tizio e poi mi aveva scritto. Me ne sbatto il c***o…“.

Diciamo che abbiamo scoperto che Alessandro Basciano è un tipo molto permaloso e di cons ciò direi un “Anche meno” pure a lui. Il retroscena inedito è stato svelato, ma chissà quanti ne dobbiamo ancora scoprire. Non ci resta che continuare a seguire la diretta del GF Vip