Scopriamo il costo dell’anello di diamanti della regina delle influencer

Sono da poco finite le festività e come ogni Natale i doni non sono mancati. Milioni di storie su Instagram hanno accompagnato le feste e molti influencer hanno sfoggiato i regali appena scartati.

Tra queste troviamo la regina delle influencer che per Natale ha ricevuto non uno, ma ben due anelli di diamanti.

Scopriamo insieme di chi si tratta e il costo di questi accessori pluri firmati

Due anelli di diamanti per Chiara Ferragni: scopriamo il costo

La coppia formata dall’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez non ha passato un ottimo periodo nelle ultime settimane.

I due sposi erano partiti per festeggiare il Natale alle Dolomiti, ma sono dovuti rientrare a Milano, perché la figlia Vittoria non si è sentita molto bene.

I Ferragnez hanno così deciso di fare ritorno a casa in modo tale da avere gli ospedali a portata di mano per qualsiasi tipo di emergenza.

Inoltre, Chiara e Fedez sono risultati entrambi positivi al Covid, nonostante siano entrambi asintomatici.

Sono quindi rimasti bloccati a casa loro e i due coniugi si districano tra un tampone e l’altro nella cura dei due figli Leone e Vittoria che sono fortunatamente negativi.

Non è dunque un periodo natalizio da sogno per Chiara Ferragni e Fedez, ma non vogliono comunque rovinarsi lo spirito delle festività.

La coppia ha festeggiato il Natale in piccolo e i regali non sono di certo mancati.

L’imprenditrice digitale ha mostrato sul suo profilo Instagram i doni ricevuti e alcuni sono veramente molto costosi.

Fedez ha infatti regalato un accessorio bellissimo e prezioso a sua moglie. Un anello d’oro bianco e pieno di diamanti spendendo una cifra che si aggira intorno ai 15.000 euro.

Anche le sorelle Valentina e Francesca e la mamma dell’influencer, Marina Di Guardo hanno fatto un “pensierino” a Chiara: anche loro hanno pensato ad un anello firmato Crivelli.

Tre fasce, una di diamanti e due d’oro, che abbracciano il dito con un costo di 4.525 euro.

Nonostante le difficoltà legate alla salute e alla pandemia, Chiara Ferragni e Fedez si sono comunque coccolati sotto le feste.

La loro gioia si è basata sui piccoli momenti vissuti con la famiglia e gli anelli costosi non guastano nel tirare su un sospiro di sollievo e festeggiare