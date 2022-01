Kevin Prince Boateng: dopo Melissa Satta, il nuovo amore è Lei!

Un campione come Kevin Prince Boateng è fonte d’ispirazione per tanti giovani che vogliono sfondare nel mondo del calcio. Arrivare ai suoi livelli non è facile, anche perché la tensione arriva alle stelle. Purtroppo, proprio per i contro di questo mestiere, a volte un climi del genere può avere delle conseguenze sui rapporti personali, ma il calciatore si rialza più felice di prima, ecco con chi.

Quando si tratta di personaggi famosi, specialmente di calciatori, le riviste e i tabloid non possono fare a meno di indagare per scoprire le nuove fiamme. In questo caso Kevin Prince Boateng è chiaro e cristallino, perché vuole informare prima lui i sostenitori che lo seguono fin dai suoi inizi, documentando la sua storia d’amore che va a gonfie vele. Riprendersi dopo un infortunio calcistico non è facile, ma anche dopo un matrimonio in apparenza da favola poi finito male. Ecco la verità sulla nuova relazione del bomber.

Un campione come Kevin Prince Boateng è seguitissimo sia in televisione quando gioca in campo e fa le ospitate nei vari programmi calcistici, sia nei social media. Il suo profilo è curato alla perfezione da foto e video molto belli, anche perché ci tiene a documentare quanto accade nella sua vita. E questa volta lo fa con particolare attenzione!

Diciamo che l’amore ultimamente sta regalando della vere gioie, ad iniziare dalla dichiarazione d’amore fatta dopo undici anni insieme, insomma una gioia per i diretti interessati e per i fan.

Quindi, tenetevi pronti, perché l’amore continua ad incendiare le bacheche virtuali dei social media e delle riviste più seguite.

Kevin Prince Boateng ha una nuova fiamma, ecco chi è

Ovviamente non tutte le storie sono a lieto fine, infatti c’è chi dopo la rottura lancia pesantissime accuse, facendo crollare quel castello di favola che tutti credevano. E’ proprio vero che non bisogna fidarsi ciecamente a quello che si vede in televisione o nei social media, ma del resto tutti i nodi vengono al pettine alla fine. Al momento, per il calciatore sembrerebbe davvero andare tutto rose e fiori, anche perché è lui che decide di condividere tutto con i fan.

Arriva la nuova fidanzata di Kevin Prince Boateng, si tratta di Valentina Fradegrada! La coppia si mostra felice e spensierata in vacanza alle Maldive, baciandosi appassionatamente, e dimostrando un livello di complicità molto intenso. Testimonia ciò il tatuaggio che hanno fatto insieme sul dito, sarebbe il loro rispettivo diminutivo! Dopo la rottura con la ex moglie storica Melissa Satta, il bomber aveva proprio bisogno di innamorarsi ancora.

Tornare ad amare non è facile, soprattutto ci vuole tempo laddove il sentimento era così forte. Quindi, dopo un po’ ha deciso di rimettersi in carreggiata , trovare quella giusta e condividere tutto con i fan.

Valentina, classe 1991 originaria di Bergamo, è la nuova fiamma del calciatore. Si laurea in Fashion Design, marketing e grafica e parla ben tre lingue! Insomma, una ragazza con tanto talento, anche perché è anche una sportiva che può capire benissimo il compagno: è stata cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu!

L’evento che l’ha resa famosa è stato quello di indossare il reggiseno del bikini al contrario, dando vita alla tendenza di moda bikini upsidedown pur non essendo un’influencer! Insomma, è una ragazza dalle tante sorprese, e insieme sembrano proprio felici, restiamo aggiornati per altre news!