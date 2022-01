Ornella Vanoni ieri e oggi: com’è cambiata la diva della musica italiana

Ornella Vanoni ieri e oggi: la trasformazione della cantante dagli esordi a Sanremo è davvero da non credere. Ma il fascino resta intatto

Pochi dubbi: Ornella Vanoni è una delle cantanti più amate e apprezzate dagli italiani. La sua meravigliosa e inconfondibile voce, ma anche una simpatia unica che ha conquistato il pubblico. Un particolare che è emerso soprattutto negli ultimi anni, quando la cantante ha cominciato ad apparire spesso in tv come ospite.

Nata nel 1934, vanta ormai oltre mezzo secolo di carriera. Tantissime le sue illustre collaborazioni, con decine di dischi pubblicati. I suoi ammiratori sono stati in ansia perché lo scorso anno si è ammalata di Covid, ma ne è uscita bene. I suoi capelli rossi e ricci, così come la sua inconfondibile voce, sono le caratteristiche che la contraddistinguono da sempre.

Ornella Vanoni, un’incredibile carriera: ecco com’era da giovane

Ovviamente gli anni sono passati anche per lei, e per questo il suo aspetto è cambiato parecchio nel corso degli anni. Oggi Ornella ha 87 anni, ma sembra ancora una ragazzina. Il suo viso solare e sorridente mostra qualche ritocco del chirurgo estetico, ma tutto sommato il sorriso è rimasto inconfondibile e mette allegria. Forse non tutti sanno che l’artista debuttò come attrice di teatro negli anni ’50.

Si mise in mostra anche per un fisico notevole: alta, snella e con una chioma folta e cotonata che già allora si faceva notare. I ricci sono poi arrivati dopo, ma quello che ha sempre distinto Ornella dalle altre colleghe è sempre stata la sua dolce timidezza e la simpatia straripante quando finalmente inizia a prendere confidenza con chi le sta intorno.