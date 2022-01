Irene Forti, fidanzata Alessandro Borghi: un amore super riservato

L’attore Alessandro Borghi e la modella sua fidanzata, insieme da circa due anni, hanno scelto di viversi la loro storia lontano dalla ribalta



Alessandro Borghi è indubbiamente uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Il suo fascino è innegabile, ma il suo vero talento è l’immensa bravura. In tanti che lo seguono e lo apprezzano sono interessati anche alla sua vita privata: l’attore ha avuto una lunga storia d’amore con Roberta Pitrone, che poi è finita. Da un paio di anni, invece, Borghi si è legato a un’altra bellissima donna: la modella e manager Irene Forti.

I due fanno coppia fissa e a quanto pare si amano moltissimo. Un velo di dubbio è d’obbligo, perché entrambi hanno scelto di essere estremamente riservati riguardo la loro vita privata. Pochissime foto social, e in genere condivise solo da lei. Alcune perfino “nascoste” con limiti alla privacy.

Leggi anche – “Ciao da noi tre”: Elettra Lamborghini allarga la famiglia? La foto verità

Non mancano comunque, immagini tenere di loro due, ma è evidente che questa coppia non vuole mettersi in mostra sui social. I due si sarebbero conosciuti a Roma: lei fa la modella e la manager. E’ laureata in Economia Aziendale e ha cominciato la sua carriera lavorando a Londra. La coppia si sarebbe formata nel 2019, proprio in Inghilterra. Invece, da gennaio 2020 i due hanno iniziato a convivere, a Roma nel quartiere Garbatella.

Leggi anche – Matrimonio a prima vista galeotto: scoppia l’amore tra ex protagonisti

Tuttavia si tratta solo di indiscrezioni, in quanto Borghi non ha mai parlato della sua relazione nelle interviste, mentre anche la sua compagna è decisamente riservata. Inoltre, sui social non ci sono storie o foto particolari che ci fanno capire qualcosa sulla vita privata di quella che è comunque una splendida coppia.