Manuel Bortuzzo, addio al Grande Fratello Vip: svelata la data

Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip 2021: dopo aver accettato il prolungamento, svela la data in cui andrà via.

Manuel Bortuzzo è sicuramente uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2021. Oltre ad aver portato un bellissimo messaggio all’interno del reality, sta regalando grandi emozioni con la sua storia d’amore con Lulù Selassiè. Proprio per amore di Lulù ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 accettando il prolungamento. Tuttavia, la sua permanenza nella casa dovrebbe terminare tra poche settimane come ha svelato lui stesso agli altri concorrenti.

Manuel Bortuzzo, prima che la storia d’amore con Lulù Selassiè decollasse, era convinto di lasciare la casa prima di Natale insieme ad Aldo Montano non accettando il prolungamento fino a marzo. Nel momento in cui ha capito di essersi innamorato di Lulù, la voglia di stare con lei e vivere quel sentimento che aveva provato a respingere razionalmente, lo ha convinto ad accettare il prolungamento restando nella casa del Grande Fratello Vip dove ha potuto festeggiare il primo Natale con Lulù. Manuel, tuttavia, non resterà fino a marzo e a svelarlo è stato lui stesso.

Manuel Bortuzzo svela la data in cui abbandonerà il Grande Fratello Vip 2021

Manuel si sta vivendo totalmente l’amore con Lulù Selassiè trascorrendo la maggior parte del tempo con lei. I due sono diventati inseparabili e sono sempre più innamorati e complici. Accanto alla Selassiè, Manuel ha ritrovato una meravigliosa luce negli occhi e il sorriso. Il contesto, tuttavia, comincia a stargli stretto. Oltre a non potersi allenare, non può neanche fare fisioterpia quotidianamente. La sua avventura nella casa, nonostante sia molto amato e abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, finirà prima del 14 marzo, giorno della finalissima.

“Io me ne vado o il 14 o il 17 [di gennaio, ndr], pensavate che restavo fino a marzo? No!“, ha dichiarato Manuel in merito alla propria permanenza nel reality parlando con Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Una decisione di cui, sicuramente, Lulù è già a conoscenza.

Manuel fa capire che a metà Gennaio esce.#gfvip pic.twitter.com/fwRDJCLLQJ — BL (@rainbow20202020) December 30, 2021

I fan, tuttavia, temono la sua reazione e la sua permanenza nella casa senza Manuel. Accanto a Bortuzzo ha ritrovato serenità e Manuel, stando a quello che racconta anche la stessa Lulù, è l’unico che riesce a tranquillizzarla. Manuel, dunque, abbandonerà davvero il Grande Fratello Vip 2021 entro metà gennaio o cambierà idea restando ancora accanto a Lulù?