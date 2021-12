Belen Rodriguez e il rapporto con Santiago: la chat segreta

La showgirl argentina più amata, Belen Rodriguez irrompe nella scena televisiva, e non solo. Anche sui social media è molto seguita, sia per la sua bellezza mozzafiato, che per la sua simpatia e ironia. In più casi si è fatta lei stessa beffe della sua vita e ha lasciato correre le chiacchiere dei paparazzi. Il motivo? L’amore più grande sono i suoi figli, ecco perché.

Con Belen Rodriguez le storie d’amore sono sempre al centro dell’attenzione. Bella, ma non tanto fortunata in amore, continua a stupire i fan che la seguono fin dai suoi inizi. E’ una donna in carriera non c’è dubbio, infatti sta facendo anche crescere il marchio che detiene insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia, Hinnominate. In entrambi i casi, lei si è sempre dimostrata una guerriera imbattibile, nessuno può metterle i piedi in testa, perché nonostante le batoste prese in amore, è sempre pronta a rialzarsi. L’amore però ha tante sfaccettature, e quello che le dona sempre gioia è quello di Santiago, l’ometto di casa.

Se credi di conoscere tutto sull’argentina più misteriosa e affascinante di sempre, ti sbagli, perché Belen Rodriguez ha troppi assi nella manica! La showgirl è molto amata sia per il suo stile, che per il suo modo di fare: schietto, ironico e divertente! Oltre ad essere una donna affermata nel mondo dello spettacolo, è anche una mamma fantastica e moderna.

In amore però le cose vanno diversamente, anche se i fan sono letteralmente impazziti per un gesto dedicato a Stefano De Martino, che ci sia l’ennesimo ritorno di fiamma? Sarebbe il sogno di tutti i fan, ma come andranno le cose lo sanno solo i diretti interessati.

Quello che sappiamo noi ha un contenuto più leggero e divertente, e riguarda dei segreti veri e propri tra mamma e figlio!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez cambia tutto: la showgirl mostra tutto ai fan

Belen Rodriguez e la chat segreta con Santiago

La vita della showgirl è ricca di eventi inediti e inaspettati, ma perché le piace vivere al 100% senza remore e rimpianti. L’ultimo colpo di scena è una batosta per Belen, la quale cerca di tenere duro, ma i suoi occhi sono evidentemente tristi perché purtroppo sembra essere vittima di una maledizione d’amore. L’infelicità può essere combattuta solo da amore, un altro, forse il più profondo che esiste sulla faccia della terra. Ecco la verità sui messaggi tra mamma e figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonino Spinalbese torna a casa dopo 10 giorni d’ospedale: la reazione di Belen

La complicità che li lega da sempre rendono il loro rapporto unico! Belen è una mamma attenta, specialmente perché il figlio, l’ometto di casa, Santiago, vive sia situazioni agiate da bambino di gente prestigiosa, che quelle di un comunissimo figlio di separati. Mamma e papà non stanno più insieme, e dopo qualche ritorno di fiamma, le loro strade rimangono ancora divise.

E’ la chat condivisa dalla showgirl che fa decisamente sorridere, perché comunicano tra loro con qualche parola e frase in spagnolo ed un’altra in italiano, rendendo l’amore che li lega unico e indissolubile. La distanza è vissuta come un evento normale, perché il bambino si divide tra mamma e papà, quindi i messaggi di nostalgia sono una cosa più che aspettata.

Lui le manda uno sticker che lo rappresenta, lei lo loda, ma poco dopo si domanda perché ancora sia sveglio visto la tarda ora. Così, il piccolo ometto le risponde sbagliando chat, episodio che la showgirl ha giudicato simpatico, e lo ha condiviso con i fan.

Insomma, l’amore vero non può essere distrutto in alcun modo, specialmente quando il legame in questione riguarda mamma e figlio.