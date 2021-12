Conosciamo Gabriella Labate, moglie del cantante Raf: un amore speciale e unico

Raffaello Refoli, in arte Raf, è un cantautore nato in provincia di Barletta. Tra le sue canzoni più note troviamo Sei la più bella del mondo, Stai con me, Infinito, etc.

Raf è un uomo simpatico e molto romantico ed è sposato da ben 25 anni con la soubrette Gabriella Labate con cui ha due figli di nome Bianca e Samuele.

Anche Gabriella fa parte del mondo dello spettacolo e la sua storia è emozionante e toccante. Scopriamo come si sono conosciuti i due sposi e cosa faccia nella vita la Labate

Chi è la moglie di Raf, Gabriella Labate? La storia di un amore speciale

Gabriella Labate è un’attrice e coreografa. La sua carriera inizia nel mondo della danza, soprattutto quando conquista l’ammirazione del drammaturgo Pier Francesco Pingitore.

Proprio lui decide di dare un’opportunità a Gabriella e la fa entrare nel mondo del Bagaglino, compagnia di varietà creata a Roma.

Insieme al gruppo, la ragazza partecipa a trasmissioni televisive nel ruolo della primadonna.

Fa esperienza nella prima edizione di Scherzi a Parte e Gabriella accresce la sua notorietà fino a quando le viene proposto anche di recitare in alcuni film agli inizi degli anni ’90.

Tra i più noti troviamo Il ritorno del Monnezza e S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa diretti entrambi dal regista Carlo Vanzina.

Ma quando Raf incontra per la prima volta sua moglie? A rivelarlo è la soubrette in un’intervista per Vanity Fair: “Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. E’ stato un incontro vero, fatto di sguardi“.

La Labate non rimane subito colpita da Raf, anzi. “Mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico, perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero” rivela la ballerina e continua: “Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato uno lettera“.

Dalla lettere, Gabriella ha capito che il cantautore era una persona buona di cui potersi fidare e dopo il primo appuntamento, non si sono mai più lasciati.

“Non ci siamo mai chiesti il segreto del nostro amore” dichiara la conduttrice: “Noi, un’ora e per sempre. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto“.

Ma non è sempre stato rosa e fiori per la coppia: Gabriella ha vissuto un brutto momento nella sua vita e la crisi in famiglia si è sentita

L’intervento quasi fatale per Gabriella Labate

Gabriella è una donna molto attiva sui social network: pubblica scatti della sua vita e dei suoi familiari.

E’ proprio tramite il suo profilo Instagram che trova il coraggio di raccontare della malattia di cui è stata vittima qualche anno fa.

La Labate ha vissuto un caso di malasanità: “Vi racconto una cosa in questo giorno di tristissima memoria. Quattro anni fa ho dovuto affrontare un gravissimo problema di salute. Patologia rarissima scoperta la mattina di un giorno qualunque“.

Mentre la moglie di Raf stava facendo le quotidiane faccende di casa, all’improvviso si è risvegliata in ambulanze che la stava portando all’ospedale Gemelli di Roma.

Gabriella ha pernottato lì per due lunghi mesi e ha quasi rischiato la propria vita.

La donna, infatti, è stata coinvolta in un incidente dove ha subito un danno alla spalla e aveva deciso di sottoporsi ad un intervento per migliorare la problematica.

Non tutto, però, è andato per il verso giusto e fu fatto un errore dall’anestesista durante l’operazione che portò ad un foro nel polmone.

Nei giorni successivi, la moglie di Raf venne ricoverata in un altro ospedale, dove si trova a chiedere aiuto alle infermiere perché sente di non riuscire a respirare, ma la donna non venne ascoltata.

Gabriella, a causa dell’operazione, si ritrova dei danni permanenti e così decide di fare causa riuscendo giustamente a vincere senza ulteriori problemi.

La soubrette sottolinea l’importanza di denunciare le ingiustizie, soprattutto se si è vittima di malasanità.

Raf e sua moglie Gabriella Labate si amano da impazzire. Un amore nato sotto i riflettori, ma speciale e unico come solo il vero amore è. Nonostante le battaglie perse e poi vinte, la coppia è felice e innamorata da 25 anni e ancora per molto altro tempo