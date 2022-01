Quali saranno i segni zodiacali più traditori del 2022? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali saranno i segni zodiacali più traditori del 2022. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più traditori del 2022, quelli che non si accontenteranno di avere un solo partner, ma sentiranno l’esigenza di evadere dalla monotonia della coppia. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più traditori del 2022. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più traditori del 2022

Bilancia: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno da sempre sviluppato l’arte dell’inganno. Mentire è facile per la Bilancia e, di conseguenza, anche tradire. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non vive il tradimento come qualcosa di sbagliato, ma coglie soltanto l’aspetto trasgressivo di questo momento. La Bilancia riuscirà ad essere infedele anche nel 2022 senza farsi beccare dal proprio partner.

Pesci: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono amanti della bellezza. I Pesci amano tutto ciò che è bello e, per questo motivo, non riescono a resistere, anche se stanno vivendo una storia d’amore felice. La tentazione è sempre stata troppo forte e continuerà ad essere così anche nel corso del prossimo anno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è abituato a tradire, per questo organizza degli incontri segreti in maniera molto furba. Non c’è nessuna possibilità che una persona dei Pesci venga colta in flagrante quando ha voglia di tradire.

Toro: al primo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco prediligono la stabilità e difficilmente hanno voglia di tradire il proprio partner. Nel 2022 potrebbe cambiare qualcosa. Il nuovo anno porterà le persone nate sotto questo segno dello zodiaco a vivere nuove emozioni ed a sentire l’esigenza di provare nuove esperienze. Proprio per questo motivo, il prossimo anno sarà all’insegna della trasgressione e delle novità per i nati sotto il segno del Toro.