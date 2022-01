Grande Fratello Vip, arriva la clamorosa dichiarazione d’amore

Con il Grande Fratello Vip il 2022 è iniziato con il botto: love is in the air! La dichiarazione ha spiazzato il pubblico a casa, compresi i gieffini che vivono le situazioni con la tensione alle stelle. Sarà un sentimento sincero o l’ennesima trovata per avere l’attenzione su di sé? Quest’anno più che emozioni sembra vivere una soap opera continua, quindi è fondamentale per i fan indagare.

Sempre con l’occhio attento e vigile su quanto accade nella casa del Grande Fratello Vip, i telespettatori non stanno capendo più niente! Alcuni vipponi sono rimasti sconcertati, altri invece con tempi di reazione più rapidi hanno deciso di approfittare del momento assurdo che stanno vivendo per sferrare un colpo non indolore per i diretti interessati. La guerra è aperta e soprattutto apre l’anno del reality che porta con sé vecchi rancori e ne accoglie dei nuovi, soprattutto per alcuni gieffini che colgono l’occasione per non stare zitti. Il sentimento è veritiero? Ecco la verità!

Ogni tanto anche al Grande Fratello Vip si parla d’amore! E chi l’avrebbe mai detto date le continue e perenni polemiche che si scatenano nel reality più controverso? Alfonso Signorini cerca di contenere gli animi, ma la situazione è sfuggita di mano anche a lui. Quindi, l’anno nuovo si apre con una passionale confessione d’amore, peccato che le parole di veleno sono pronte a scattare dietro l’angolo!

Se credi che i litigi siano finiti, insieme a quello legato all’ultimo evento, anche fuori della casa si litiga: volano stracci tra i gieffini, clamorose dichiarazioni!

Insomma, non ci si può salvare in nessun modo pure quest’anno? Chissà se il 2022 porterà un po’ di gioia e spensieratezza ai concorrenti, specialmente per i diretti interessati di questa love story criticata?

Grande Fratello Vip apre il 2022 con parole d’amore!

Come se non bastasse, anche negli ultimi appuntamenti la situazione è ricca di tensione, così alta da poter essere tagliata con un coltello! Scontro feroce nel post puntata incendia lo studio, smascherando la verità su alcuni comportamenti dei concorrenti. Insomma, non c’è che dire che quest’anno le cose si stanno già mettendo con il verso sbagliato. Tranne per una coppia che sta diventando sempre più controversa proprio per il comportamento di un membro. Chi l’avrebbe mai detto? Ecco il colpo di scena, sono due!

Non possiamo vedere il GF Vip senza avere dei colpi di scena di questo livello! Si tratta dell’ingresso, o meglio del consolidarsi, di due coppie amate o odiate, non ci sono vie di mezzo. La prima culmina con il bacio tanto atteso tra Biagio e Miriana, la seconda nessuno se la sarebbe mai aspettata, si tratta di Barù e Soleil!

Tutto accade dopo la dichiarazione d’amore fatta da Biagio D’Anelli. Questi non è particolarmente piaciuto ai concorrenti, né al pubblico che al televoto lo ha fatto fuori in men che non si dica. Le parole d’amore arrivano come un fulmine a ciel sereno, perché lo stesso D’Anelli aveva un fidanzata in un Paese estero che ha lasciato in diretta proprio per essersi innamorato della Trevisan.

La confessione dell’evento è fatta da Miriana a Katia Ricciarelli, vecchia rivale della valletta di Non è la Rai, con queste parole:

“Quel litigio è stato un modo per unirci molto. Mi ha detto ti amo, e io ho risposto anch’io.”

Ecco che la reazione del pubblico a casa è quella di restare senza parole, anche perché come la mettiamo con la fidanzata di Biagio? C’è stato un confronto? Colpa della pandemia che con le restrizioni e la distanza ha raffreddato i sentimenti, oppure è come si vocifera che questa fidanzata sia l’ennesimo caso Mark Caltagirone?

Parecchi sono i dubbi, soprattutto sulla verità del loro sentimento. Ecco che entrano in scene Barù e Soleil.

Entrambi non credono molto all’amore che lega i due gieffini, o meglio rincarano la dose del pathos creatosi tra loro per distruggerli. Vorrebbero vederli insieme così da riunire il loro sogno d’amore. Infatti, la complicità tra l’influencer e il food blogger è palese, perché al momento della nomination affermano proprio di voler riunire la coppia divisa, e fanno il nome di Miriana al televoto!

Insomma, un bel colpo sferrato da Barù e Soleil i quali sembrano avere proprio la stessa lingua tagliente. Ci sarà un seguito? Ovviamente, sì! Restiamo aggiornati.