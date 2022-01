Pizza rustica: le ricette semplici e veloci per un risultato eccezionale

Qualcuno ha detto pizza rustica fatta in casa? Sono passati Natale e Capodanno le feste più grosse in termini di cibo, o meglio nell’attesa della Befana che “tutte le feste porta via”, bisogna andarci piano. Si può realizzare questa ricetta in poche e semplici mosse, soprattutto si può valorizzare il suo gusto semplice con dei trucchetti formidabili. Guarda un po’ che segreti da chef ho in serbo per te.

Essere preparati e realizzare dei piatti gustosi per amici e parenti, anche dopo il cenone di Capodanno, è un’impresa! Diciamo che si possono creare delle ricette sfiziose con pochi ingredienti e con una tecnica imbattibile, anche per quanto riguarda la pizza rustica. Sembra una ricetta impossibile, ma in realtà piò stupire per la sua semplicità. Basta soltanto rimboccarsi le maniche e porre in essere dei pratici e facili accorgimenti, vedrai che avrai un successo con i tuoi ospiti che si leccheranno i baffi.

Si inizia l’anno nuovo in bellezza, con la pizza rustica non sbaglierai il colpo! Il 2022 sarà un anno particolare, anche perché ancora l’intero pianeta è sommerso da un pandemia che sembra non volere andare via. Proprio per questo bisognerebbe rallegrarsi con qualcosa di semplice e gustoso, come dovrebbe essere la vita, allora prendiamola a morsi!

Se nei giorni al di fuori delle feste vuoi rimanere sul classico, puoi optare per fare qualcosa di tradizionale tipico della cucina italiana. Quale occasione migliore per non sfoderare il sugo della nonna? Esistono dei trucchetti imbattibili per fare le polpette al sugo, vedrai che i tuoi ospiti rimarranno senza parole

Se invece vuoi porre in essere le tue idee originali e d’effetto, allora rimani con noi, perché ti stupirò con la ricetta perfetta! Soprattutto, ho in serbo per te un trucco che non ti farà commettere alcun errore, anzi il risultato è assicurato.

Pizza rustica ecco la ricetta facile e veloce in 10 minuti

Qualcuno si sente appesantito e ha voglia di restare leggero ma di mangiare con gusto? Perfetto, puoi venire incontro alle esigenze di tutti, preparando delle verdure ripiene sfiziose e facili, vedrai che si leccheranno i baffi anche i più scettici. Ma arriva a questo punto bisogna decidere, che aspetti? Vuoi rimboccarti le maniche e realizzare la pizza rustica che fa venire l’acquolina in bocca o abbandoni la sfida? Ecco la ricetta perfetta.

Preparare la pizza rustica non è difficile, anzi è tra i piatti più furbi che esistano, ma bisogna porre in essere alcuni accorgimenti che ti faranno realizzare una portata a prova di errore.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che questa è una pizza molto particolare, perché la si prepara in 5 minuti, e i tempi di cottura sono circa di 20 minuti, e si fa tutto in forno. Non devi aspettare di far lievitare l’impasto, né sciogliere il ricercatissimo lievito di birra che durante il lockdown è stato dato per disperso.

Il motivo? Ti basta acquistare della pasta sfoglia già pronta, e farcirla come preferisci. Con verdure, insaccati, formaggio, olive, melenzane e in qualsiasi altro modo. Però ricorda un aspetto fondamentale, dopo che la cuoci in forno a 180° in forno ventilato, devi farla riposare un po’ prima di servirla.

Altrimenti, il calore la renderà morbida, e l’obiettivo è che sia croccante. Allora, ti svelo un trucco da maestro. Prima di infornarla spargi sia nel fondo della teglia che al di sopra della farina di mais con olio, e se non ce l’hai utilizza del pan grattato.

In questo modo la croccantezza è assicurata, vedrai che goduria per le papille gustative.