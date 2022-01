GF Vip, il gieffino deluso ammette tutto: “Ho visto video particolari”

Dopo il GF Vip, il concorrente di Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di nascondere una certa delusione a causa di alcuni video che gli hanno mostrato alla fine del suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Il GF Vip, durante la scorsa diretta di lunedì con Alfonso Signorini, l’ultima di quest’anno, ha dovuto dire addio a Biagio D’Anelli. Il concorrente, per volere del pubblico del piccolo schermo, è stato costretto a terminare il suo percorso ed ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Dopo la sua eliminazione, l’ex opinionista di Barbara d’Urso è stato ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi, dove ha avuto modo di poter rilasciare le sue prime dichiarazioni dopo la fine di quest’avventura. Biagio, durante il corso dell’intervista, non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione, maturata a causa di alcuni filmati che ha avuto modo di poter visionare una volta tornato a casa.

Queste clip però hanno cambiato ogni idea che aveva dentro di sé, facendogli ricredere sulla sincerità di alcuni dei suoi compagni di viaggio che riteneva fossero suoi amici.

Biagio D’Anelli dopo il GF Vip si è scagliato contro i suoi ex compagni di viaggio, ammettendo di aver riscontrato una falsità da parte loro che non credeva fosse possibile.

Biagio D’Anelli dopo il GF Vip: l’affondo ai suoi ex compagni di viaggio

Biagio D’Anelli ha ammesso di aver visto alcuni filmati che gli hanno fatto cambiare radicalmente idea su alcuni dei suoi compagni di avventura. Compagni che era convinto fossero suoi amici durante il percorso al Grande Fratello Vip, ma che poi ha scoperto non essere così a causa di alcune clip.

“Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? Piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti“ ha esordito senza peli sulla lingua. “Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari“ ha aggiunto.

“La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia” ha dichiarato deluso per come sono andate le cose.

“Hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana, ma la verità è che io di lei mi sono innamorato. Come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera? Io la notte al posto loro non dormirei”.