Lulù Selassiè asfalta Soleil: la reazione di Davide e Manila contro la Selassiè indigna il web

Lulù Selassiè asfalta Soleil al Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro e Davide Silvestri difendono la Sorge e la reazione indigna il web.

Scoppia il caos nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Tutto è accaduto per un tartufo. Mentre erano in veranda, Lulù ha chiesto a Barù se avesse visto un tartufo arrivato con la spesa di Capodanno. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha risposto di no, ma la domanda di Lulù ha scatenato la reazione di Soleil Sorge che, pur non essendo stata coinvolta nella conversazione, ha attaccato Lulù. Diversamente dalle precedenti discussioni, però, stavolta Lulù non ha perso la calma e ha risposto a tono alla Selassiè.

“Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù, tu l’hai visto?“, ha chiesto la Selassiè. Di fronte alla risposta negativa di Barù, Lulù ha aggiunto: “Era per principio, questa roba qua non va bene”. Quest’ultime parole della Selassiè hanno portato all’intervento di Soleil.

Lulù Selassiè, lite con Soleil: Manila e Davide si schierano con la Sorge, ma indignano il web

“Per principio tu nascondi le cose in camera? Di cosa stiamo parlando? La torta e la frutta… Sono stanca perché nessuno ha dei principi validi”, è stata la frecciatina lanciata da Soleil a Lulù. Quest’ultima, però, non ha perso la calma. Grazie alla presenza di Manuel Bortuzzo nella propria vita è sicuramente più serena e sta maturando personalmente. Durante la lite contro Solei, così, la Selassiè ha mantenuto il punto replicando duramente alla Sorge.

“Ma perché devi agitarti? Stai serena! Vieni qua e ti agiti, io sto parlando con Barù del tartufo. Non devi inalberarti per queste str.. Comunque ti tocca perché l’hai nascosto tu il tartufo, altrimenti stavi tranquilla”, ha replicato Lulù che, di fronte al tentativo di Soleil di zittirla, ha aggiunto – “Mi fai parlare? Allora urlo ancora di più. Non rompere er ca…o. Aggredire sempre le persone urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura. Non abbiamo paura. Basta. Ma chi ti ha parlato? Ora ciao, basta. Ma che ca..o vuoi?”.

“Ok, va bene, tu sei maleducata. Così parli a tua sorella e alla tua famiglia”, ha replicato Soleil. “Sì così parlo a chi pare a me, ciao addio”, ha concluso la Selassiè. Dopo la lite, Lulù non ha più parlato dell’argomento dedicandosi alle prove del balletto Grease insieme a Manuel. Soleil, invece, ha cercato conforto in Davide Silvestri e Manila Nazzaro che le hanno dato ragione nonostante il giorno precedente Soleil abbia ammesso di aver nascosto del cibo per evitare che finisse subito.

Davide che parte come una furia esibendo tutto il Nesquik stipato in cucina quando:

– è tanto perché lo beve solo Lulù

– non è parte della spesa ma tra i prodotti regalati extra-budget

Quando ogni pretesto è buono per attaccare Lulù e finisci col fare una figura barbina..#gfvip pic.twitter.com/Qcn07RKrur — BL (@rainbow20202020) January 2, 2022

Davide e Soleil, sotto lo sguardo di Manila, hanno cominciato a cercare nel mobile di Jessica, celiaca, convinti di trovare cibo nascosto da Lulù. L’unica cosa trovata sono state delle confesioni di Nesquik che la produzione regala con la spesa e che in casa mangia solo Lulù che, tuttavia, è sempre pronta a dividere con tutti. Sul web, la reazione di Davide, Manila e Soleil ha scatenato l’indignazione degli utenti convinti che il gruppo formato da Silvestri, Nazzaro e dalla Sorge stiano trovando un pretesto per nominate la Selassiè.