Era la star di Non è la Rai: ecco cosa fa oggi

È stata una delle ragazze simbolo degli anni 90′ grazie alla sua partecipazione al programma Non è la Rai, che ha lanciato tanti personaggi

C’era un’epoca in cui un curioso programma spopolava in tv. L’idea fu di Gianni Boncompagni, che lanciò una serie di ragazzine “allo sbaraglio” ad altrenarsi alla conduzione di un contenitore pomeridiano, in onda tutti i giorni. Parliamo di “Non è la Rai”, che negli anni ’90 divenne una trasmissione cult, seppur sempre molto discussa. Nel corso degli anni da questo programma sono uscite tantissime ragazze giovanissime che hanno fatto poi – chi più chi meno – carriera nel mondo dello spettacolo.

Qualcuna ancora oggi è ben conosciuta, pensiamo ad Ambra Angiolini oppure alla rediviva Miriana Trevisan riciclata dal Grande Fratello. Altre, invece, sono un po’ scomparse nell’oblio, nonostante all’epoca fossero famosissime. Una di queste è Francesca Gollini, che col suo caschetto incantava il pubblico con la sua bella voce. Era indubbiamente tra le “star” del fortunato programma, e la sua canzone “Rosso“, divenne una hit molto famosa.

Leggi anche – È stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai: ecco com’è oggi

Non è la Rai, era una cantante famosissima ma poi è sparita

Francesca, così come Pamela Petrarolo, era una delle protagoniste dello show che cantava in modo autentico, con la propria voce. Molte altre ragazze invece lo facevano per finta. Ecco perché molti si aspettavano che la Gollini potesse fare carriera nel mondo della musica. Tuttavia lei è sparita dal mondo dello spettacolo, e di lei non si sa praticamente nulla. Non ha mai pubblicato un disco, e di fatto la sua carriera è finita assieme a “Non è la Rai”.

Leggi anche – Da Non è la Rai a Striscia la Notizia: ecco cosa fa e com’è oggi

Ha partecipato a due sole edizioni del programma, per poi dedicarsi a una carriera da solita che non ha mai preso piede. E ciò che colpisce è che la Gollini, nonostante abbia un minimo di credito in quanto a popolarità, non sia presente sui social. Si è dedicata a una vita privata riservata e senza tracce sul web, un po’ come se fosse rimasta negli anni ’90…