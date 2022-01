Katia Ricciarelli, lite con Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia in lacrime

Katia Ricciarelli si scaglia anche contro Manila Nazzaro, rea di non averle dato abbastanza attenzioni: l’ex Miss Italia in lacrime al Grande Fratello Vip 2021.

Katia Ricciarelli, dopo aver puntato il dito contro Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, si scaglia anche contro Manila Nazzaro. Tra la cantante e l’ex Miss Italia c’è sempre stato un buon rapporto che, con il tempo, è diventato sempre più stretto. Manila ha sempre fatto sentire la propria presenza alla Ricciarelli aiutandola totalmente durante la permanenza nella casa. Nelle ultime ore, però, Katia ha notato alcune disattenzioni della Nazzaro nei suoi confronti e, nel momento in cui le ha fatto notare a Manila, è scoppiata la lite.

L’attacco di Katia Ricciarelli ha ferito profondamente Manila Nazzaro che si è sfogata con Soleil Sorge facendo notare a quest’ultima tutto ciò che ha sempre fatto per la cantante. Manila, inoltre, si è lasciata andare alle lacrime rifugiandosi nella sauna.

Lite tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021: dopo le lacrime, torna la pace

Mentre erano in veranda, Katia ha rimproverato Manila Nazzaro per non essersi interessata a lei per tutto il giorno. “Per me l’amicizia è un’altra cosa”, dice stizzita la cantante. L’ex Miss Italia ha replicato spiegandole di essere andata due volte nella stanza privata, ma di non averla svegliata perchè dormiva. La spiegazione, però, non ha convinto la Ricciarelli.

“Non mi puoi dire che non sono un amica perché non sono venuta a svegliarti”, ha aggiunto Manila che, poi, non vedendo alcun segno di dispiacere da parte della cantante, ha concluso così la discussione – “Ci resto male anche io, perdonami”.

La Ricciarelli, poi, ha raggiunto Manila nella stanza blu dove l’ha trovata sdraiata a letto, provata dalla lite avuta dalla persona, insieme a Soleil Sorge, più vicina a lei. “Quando uno rimane solo tanto tempo si sente isolato e fa delle cose che non dovrebbe fare. Ti chiedo scusa”, ha spiegato la cantante che ha cercato di siglare la pace con l’ex Miss Italia che ha poi aggiunto – “Oggi davvero non volevo disturbarti”. Pace fatta, dunque, tra Katia e Manila che, dopo quattro mesi di convivenza, cominciano a sentire la mancanza degli affetti veri.