Confessione choc al GF Vip: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente“

Tutto è pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip del 3 gennaio. Dopo aver festeggiato il Natale e aver stilato i buoni propositi per il nuovo anno, i concorrenti continuano a non perdere occasione per litigare e scontrarsi, ma anche per farsi conoscere.

Proprio nell’ultima settimana, una gieffina ha fatto una confessione choc sul suo passato: ha amato due uomini nello stesso momento.

Scopriamo di chi si tratta e come è andata

Soleil Sorge e la confessione choc al GF Vip: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente“

Soleil Sorge è una influencer e ex corteggiatrice di Uomini e Donne che adesso si trova da quattro mesi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sin dal primo giorno, ha sempre detto di avere una persona che l’aspetta fuori di cui è perdutamente innamorata.

Nonostante ciò, Soleil non si è fatta mancare qualche flirt e quello più eclatante è stato con l’attore Alex Belli, anche lui ex concorrente del GF Vip.

Il gieffino è stato mandato via dalla Casa perché ha violato il regolamento, ma Soleil non si dimentica di lui e in un momento di relax in giardino si fa scappare una confessione choc: l’influencer, se fosse stata single e Alex pure, non avrebbe avuto dubbi sul far nascere una storia d’amore.

“Fuori c’è una persona che io non vedo l’ora di vivermi, sono innamorata di lui. Non posso dire che è il mio fidanzato, ma mi sono innamorata di lui in un così breve lasso di tempo…” racconta Soleil Sorge e ecco la confessione choc: “Probabilmente se Alex fosse stato single avremmo dato una prova al nostro rapporto. Ma una cosa non avrebbe escluso l’altra. Per me la persona fuori è così importante che non ci avrei mai rinunciato. Nella vita ho già avuto due relazioni contemporaneamente, l’ho già vissuta questa cosa”.

I gieffini che la stanno ascoltando vogliono sapere molti più dettagli e Soleil non aspetta altro: “Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa proprio mentre mi stavo innamorando dell’altro. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra“.

“Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono impostata di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto” conclude la gieffina.

Soleil Sorge è sempre ricca di sorprese e giorno dopo giorno si fa conoscere sempre di più al GF Vip. La confessione choc è stata svelata, adesso ci manca solo di scoprire chi sono i due uomini fortunati