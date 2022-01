Nathalie Caldonazzo smaschera Katia Ricciarelli e affonda il colpo al GF Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip del 3 gennaio è stata un vera e propria bomba. Ben tre ex gieffini sono rientrati nella Casa per avere degli scontri accessi con gli ex coinquilini e le accuse sono volate in lungo e in largo.

Nathalie Caldonazzo si è ritrovata con il dito contro di Katia Ricciarelli ed è andata su tutte le furie. Da lei proprio non se lo aspettava ed è pronta per affondare il colpo.

Ma scopriamo cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

Nathalie Caldonazzo smaschera Katia Ricciarelli: “Falsa da morire“

Durante l’ultima puntata, Katia Ricciarelli si è trovata la maggior parte delle concorrenti contro. Sono passati quattro lunghi mesi di convivenza e la pazienza sembra essere finita.

In un momento di confusione, la gieffina risponde a Miriana Trevisan con queste parole: “Tu saresti una madre?!“, alche Nathalie Caldonazzo riprende il comportamento di Katia e difende la sua amica.

La Ricciarelli non ci ha visto più e nel momento delle nomination, manda all’eliminazione la nuova entrata.

Conclusa la puntata, la tensione in Casa è alta e Nathalie si domanda chi possa averla mandata in nomination. E’ Soleil Sorge a riferirle che la Ricciarelli l’ha votata insieme a Manila Nazzaro e Carmen Russo.

In un primo momento, la showgirl è sorpresa anche perché aveva passato vari momenti durante la settimana in sua compagnia aiutandola anche a truccarla, ma appena scopre che la motivazione della nomination è perché ha difeso Miriana, Nathalie non ci vede più.

“Ma io lo sapevo. E’ falsa da morire e cattiva” esclama inorridita la gieffina.

Soleil prova a spiegare il punto di vista della cantante dicendole che a lei danno fastidio proprio le mancanze di rispetto. Katia non accetta che che dopo che hanno condiviso tanti momenti insieme, poi Nathalie difenda la sua “nemica” Miriana.

“Non era mai stata offesa come madre, era stata offesa sul fatto che lei dice: ‘Io sono una madre e quindi (mio figlio, ndr.) non può vedere certe cose‘ ” spiega la Sorge.

Nathalie risponde prontamente: “A me è arrivato come ‘Tu saresti madre?’. Questa è un’offesa, perché tu non sai cosa c’è nell’universo di una donna che cresce da sola un figlio, cosa ha passato“.

Oltre a questo, la showgirl non ha trovato carino il soprannome che ha dato Katia alle Princesse, ovvero “carogne” e il fatto che durante il giorno la riprendesse su certi suoi modi di fare quando la Caldonazzo la stava solo aiutando.

Insomma, Nathalie è veramente scossa e non si aspettava minimamente di essere nominata da Katia. Questo pensiero le rimane costante in mente e si ritrova a parlare con Lulù e Jessica di quanto accaduto.

La new entry ha visto come si è comportata la Ricciarelli in questi quattro mesi e crede che lei sia una donna così valorosa e grande da poter benissimo “Volare in alto” rispetto alle futili discussioni della Casa.

“Si fa autogol da sola” riferisce Nathalie e aggiunge: “Che bisogno hai? Che ti aggiunge a te? Ti leva, credimi“.

La gieffina crede che Katia non abbia mai avuto amicizie sincere in Casa sennò le avrebbero detto che sta esagerando.

“Ti si rigira come una vipera. Non mi piace, non mi piace proprio. Ma poi se sei stanca? Esci e basta. Quattro mesi, chapeau che hai fatto quattro mesi. Però se sei stanca, vai. Sei comunque una vincitrice, anzi ne esci più vincitrice, perché almeno eviti tante cattiverie che ti abbassano, no?” continua Nathalie.

La gieffina non riesce proprio a spiegarsi come mai la cantante cerchi di entrare in dinamiche che non le riguardano finendo solo per dire cattiverie: “Nessuno le ha fatto niente per essere così […] Non credo che vi meritiate il termina carogna per aver fatto cosa nei suoi confronti. Ripeto ci fa brutta figura lei. Io se fossi amica sua le direi: ‘Guarda, ora basta perché ci fai brutta figura. Vola basso, se ti sentono da casa…’ “.

La conclusione delle ragazze è che forse l’hanno viziata troppo fin dal primo giorno e molte persone hanno paura di farle una nomination dopo quello che è successo quando Katia è stata nominata da Miriana.

“Quindi perché sempre questo bisogno di gettare fango? Alla fine non si rende conto che se lo getta da solo” conclude la showgirl.

Continuando ad amare la caldonazzo come se nn ci fosse un domani #GFVIP PIC.TWITTER.COM/UXP48V1LVQ — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) JANUARY 4, 2022

Nathalie Caldonazzo è una donna con gli attributi e di certo non ha paura di difendere i suoi pensieri. La gieffina ha capito molto bene come è Katia e crede anche che sia veramente satura dal reality show e che abbia bisogno di uscire.

Quello che dà tanto fastidio alla Ricciarelli è il fatto che non le venga portato rispetto, ma secondo me, la stessa cosa vale anche per lei. Lo scontro tra Lulù e la cantante si può riassumere così a mio parere: “Cencio dice male di straccio“