Guerra al Grande Fratello vip: il cibo scarseggia, scoppia il caos

Al Grande Fratello Vip è scoppiata una guerra tra i concorrenti. Il cibo inizia a scarseggiare e nella casa più spiata d’Italia scoppia il caos.

Al Grande Fratello Vip questa settimana i concorrenti sono stati puniti dalla produzione. Il motivo? In molti non hanno rispettato le regole imposte nella casa per le pulizie e sempre gli stessi vipponi si sono ritrovati a riordinare. Per questo motivo gli autori hanno deciso di dare loro una punizione esemplare, scegliendo di diminuire il budget settimanale con cui fare la spesa.

Questo, in maniera inevitabile, ha creato numerosi malumori tra i concorrenti di Alfonso Signorini che durante il cuore della notte, poco prima della diretta di questa sera su canale 5, hanno dato vita ad una vera e propria guerra per un uovo. I vipponi non se lo sono di certo mandate a dire e tra loro è nata l’ennesima lite che ha diviso il pubblico della rete nostrano.

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip: volano stracci per un uovo

A dare il via il tutto sono stati i protagonisti del triangolo amoroso formato da Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che nel cuore della notte hanno deciso di cuocersi delle crepes. Come gli amanti della cucina sapranno bene, per preparare questo piatto occorrono delle uova e i vipponi ne hanno presa una dalle 18 disponibili.

Questo però ha mandato su tutte le furie Davide Silvestri che ha avvisato gli altri compagni di viaggio, convinto che il trio avesse preso ben tre uova e non una singola come effettivamente è successo. Tra loro è nata una sonora discussione che ha diviso gli utenti della rete.

Parte del pubblico si è schierato a favore dell’ex stella di Vivere, in quanto ha trovato ingiusto e irrispettoso consumare del cibo senza avvisare gli altri concorrenti, dato che questa settimana hanno il budget per la spesa limitato. Altri invece hanno trovato l’atteggiamento di Silvestri da prepotente in quanto avrebbe creato una polemica per un uovo. In quanto gli altri tre vipponi ne avrebbero consumato uno dei 18 disponibili.

Davide si è giustificato affermando che era convinto ne avessero utilizzati di più, quando Manila e Carmen le avevano messe da parte per preparare le frittate nei giorni dei seguenti. Insomma, nella casa del GF Vip si respira un’aria tutt’altro che tranquilla, anzi.

Letteralmente volando per questo trio saturo del moralismo sul cibo ✈️#gfvip pic.twitter.com/8BZ87tYCco — BL (@rainbow20202020) January 3, 2022

Sicuramente durante il corso della diretta di questa sera al Grande Fratello Vip, Signorini approfondirà meglio questa lite tra Gianmaria e Davide.