Royal Family: sta per arrivare l’evento che tutti aspettavano

All’interno della Royal Family britannica c’è un grande fermento: l’evento che tutti aspettavano è alle porte. Di cosa si tratta?

La monarchia britannica è seguita da sempre con molta attenzione, non solo dai sudditi e dai curiosi, ma soprattutto dalla stampa di tutto il mondo. In Gran Bretagna esistono diversi talk show dedicati alla Royal Family. Queste trasmissioni vanno in onda nelle radio e nelle televisioni inglesi ogni giorno, riuscendo a produrre numeri incredibili dal punto di vista dello share.

Da quando c’è stata la ‘Megxit’, il clamore mediatico è aumentato a dismisura. Circa due anni fa, infatti, Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito, rinunciando anche a tutti i diritti e doveri legati alla monarchia. Niente stipendio, scorta personale e titoli nobiliari, anche se Meghan Markle continua a firmare i documenti ufficiali utilizzando il titolo di Duchessa di Sussex.

Dopo un breve soggiorno in Canada, all’inizio del 2020 Harry e sua moglie Meghan hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Pare che questo trasferimento fosse dovuto a questioni legati alla privacy. Oggi i Sussex vivono nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nel lussuoso quartiere di Montecito, a Los Angeles, ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Ma c’è un evento che avverrà a breve che potrebbe diventare ancora più mediatico della ‘Megxit’. I prossimi mesi saranno molto importanti per diversi membri della Famiglia Reale inglese, per svariati motivi. Ma qual è questo evento e perché in Inghilterra non si parla d’altro ultimamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Royal Family: si avvicina il Giubileo di Platino

Negli ultimi mesi la pandemia ha ridotto la partecipazione dal vivo ad alcuni eventi pubblici organizzati dalla Royal Family inglese. In particolare, la Regina Elisabetta ha salutato i suoi ospiti da remoto in più di un’occasione. Dopo il ricovero avvenuto alcuni mesi fa, infatti, l’anziana sovrana ha preferito ridurre al minimo i contatti con il mondo esterno. Anche le tradizionali ritualità natalizie sono state modificate o rimandate all’anno prossimo.

Il 2022 sarà un anno molto importante per Queen Elizabeth. Quest’anno si festeggia il Giubileo di Platino, cioè il settantesimo anno di trono di Elisabetta II. Un traguardo invidiabile. Sono previsti festeggiamenti e diverse manifestazioni pubbliche e, per questo motivo, in Inghilterra tutti aspettano questo evento, compresa Sua Maestà.

I festeggiamenti dureranno tutto l’anno ma il mese più intenso sarà giugno. Proprio per questo motivo, la Regina Elisabetta continuerà a farsi vedere pochissimo in pubblico, nonostante abbia vissuto un 2021 complicato a causa della scomparsa di suo marito Filippo. The Queen ha anche dovuto rinunciare ai festeggiamenti natalizi con il resto della famiglia dei Windsor. Ecco un riassunto degli eventi più importanti in vista del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: