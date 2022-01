A Vite al limite per cambiare, ma finisce in modo tragico

La storia tragica della protagonista di Vite al limite: le puntate vanno ancora in onda, il suo tragico destino ha commosso i telespettatori

Le storie dei protagonisti di “Vite al Limite” non sempre hanno un epilogo felice, ma per fortuna la maggior parte di essere si conclude con un percorso di successo. I pazienti del dottor Now riescono a uscire dall’obesità grave che li ha colpiti, rendendo la loro esistenza complicata e mettendo a rischio la loro salute. Però, proprio questo fattore spesso diventa determinante e porta ad epiloghi purtroppo tragici.

E’ il caso della paziente Lisa Fleming, che nell’edizione del 2018 ha dovuto attraversare moltissime difficoltà. I tanti problemi psicologici l’avevano portata a un’obesità molto grave, e purtroppo la fine del suo percorso l’ha portata a perdere la vita quando aveva appena 50 anni. Fu la figlia a dare il triste annuncio su Facebook.

Vite al limite, la tragica storia della paziente che pesava 320 kg

La donna è morta nella sua casa in Texas, anche se la causa precisa del decesso non è mai stata comunicata. La donna ha partecipato a “Vite al Limite” nel corso della sesta stagione. Quando è entrata nella clinica del dottor Now pesava circa 320 chili. E’ arrivata a perderne circa 90 dopo la dieta e l’intervento chirurgico, ma la quantità di peso persa non era sufficiente per recuperare la salute. “Il suo corpo ha ceduto”, ha spiegato sua figlia.

La Fleming è morta poche settimane dopo “LB Bonner”, un altro personaggio molto amato dal pubblico e protagonista anche lui della sesta edizione. In questo caso, però, l’ex paziente si è suicidato, afflitto da numerosi problemi di natura psichica quando aveva appena 30 anni.