Katia Ricciarelli senza freni: dopo Manuel e Lulù, affossa anche Gianmaria

Katia Ricciarelli non ha alcuna intenzione di trattenersi al Grande Fratello Vip. Dopo aver attaccato Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ora è arrivato il turno di Gianmaria Antinolfi.

Katia Ricciarelli in questi giorni è un vero e proprio fiume in piena. Dopo l’ultima diretta del GF Vip, l’ex moglie di Pippo Baudo sembra averne una per tutti nella casa più spiata d’Italia.

In primis ha iniziato attaccando Lucrezia Selassiè, affermando di trovarla maleducata e irrispettosa. Poi ha sposato le sue attenzioni su Manuel Bortuzzo, asserendo non solo che la sua relazione con la Principessa gli ha fatto male anche insinuando che al di fuori del programma, e lontano dalle luci dei riflettori, il loro amore non è destinato a durare.

Nelle scorse ore la Ricciarelli ha detto la sua anche su Gianmaria Antinolfi andandoci giù pesante sull’ex fidanzato di Soleil Sorge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Guerra al Grande Fratello vip: il cibo scarseggia, scoppia il caos

Gianmaria Antinolfi stroncato da Katia Ricciarelli al GF Vip

Katia Ricciarelli si trovava in giardino in compagnia di Soleil Sorge, come potete vedere dal video incorporato poco più in basso, quando ha iniziato a criticare in maniera piuttosto pesante Gianmaria Antinolfi.

L’ex moglie di Pippo Baudo in un primo momento si è soffermato sul viso del giovane imprenditore partenopeo, affermando di non trovarlo particolarmente intelligente per poi chiedere a Soleil come abbia potuto avere una relazione con un uomo come lui. La risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è affatto fatta attendere ed ha asserito di essere stata con lui soltanto perché in quel periodo era particolarmente annoiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”: confessione choc al GF Vip

“Ah, insomma. Ti volevi divertire“ ha commentato Katia Ricciarelli maliziosa. “Sì, volevo essere più elegante” ha commentato la Sorge, confermando l’ipotesi della sua compagna di viaggio.

Ovviamente, come facilmente prevedibile, i commenti di Katia non sono affatto piaciuti agli utenti della rete che non hanno apprezzato quest’ennesimo scivolone nei confronti degli altri concorrenti di Alfonso Signorini e si chiedono se durante il corso della diretta di questa sera al Grande Fratello Vip si affronteranno queste confidenze della cantante, considerato che durante il corso di questi giorni non sono state di certo poche.

Katia e sole su Gianmaria: ha una faccia tutto fuorché intelligente

Tu ne sai qualcosa come hai fatto sole ma come hai fatto?

Anche noi donne abbiamo bisogno di passatempi ero annoiata.

Continuate a sostenere ste individue. Io pienah #gfvip pic.twitter.com/byi7hGfzhF — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 2, 2022

Katia Ricciarelli contro Gianmaria Antinolfi non si è di certo risparmiata, ma come reagirà quest’ultimo quando alla fine verrà a scoprire ogni cosa?