Imma Battaglia, duro attacco a Katia Ricciarelli: “Fa nonnismo e bullismo”

Grande Fratello, la scorsa settimana Katia Ricciarelli ha duramente attaccato Eva Grimaldi, facendo infuriare sua moglie, Imma Battaglia

Continua a far discutere il litigio tra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi della scorsa settimana nella casa del Grande Fratello. L’ex soprano non fu molto cortese nei confronti della nuova entrata, che fu zittita in malo modo perché voleva parlare della lista della spesa che i suoi compagni di viaggio stavano preparando. L’atteggiamento della Ricciarelli ha dato molto fastidio a Imma Battaglia, la moglie della Grimaldi.

Con un video pubblicato sui social ha chiaramente parlato di “nonnismo e bullismo”, attaccando la Ricciarelli e denunciando quello che per lei è un episodio molto grave, tanto da augurarsi un intervento degli autori e del conduttore Alfonso Signorini. “Ho visto cose poco piacevoli – ha detto la Battaglia nel video – non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa ho assistito ad una scena che non mi è piaciuta per nulla”.

Leggi anche – Katia Ricciarelli fuori controllo: gesto choc contro Lulù e Jessica

Imma Battaglia furiosa contro Katia Ricciarelli: il video è una denuncia

“Ho osservato Eva che stava parlando della spesa da fare e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione di Katia è stata “io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina”. E successivamente ha continuato a straparlare”. Imma ha proseguito in quella che è una vera e propria denuncia: “Eva si è bloccata, la conosco. Il motivo è che è rimasta ferita da quell’attacco così duro. Per fortuna non ha pianto e sono contento”.

Leggi anche – Il crollo di Eva Grimaldi: lacrime al GF Vip dopo un annuncio

“E’ stato poi un proseguo davvero brutto, perché la Ricciarelli ha continuando con le offese. Praticamente Eva è stata intimata a rispettare le regole, e con dei modi che non sono per niente belli. Se a fare ciò fosse stato un uomo – ha proseguito Imma Battaglia – ci sarebbero state levate di scudi. Capisco che il Grande Fratello è anche volgarità e trash, ma a tutto c’è un limite. Se al posto di Katia ci fosse stato un uomo sarebbe stato subito espulso”.

NONNISMO

BULLISMO

MACHISMO

IPERMACHISMO

MISOGINIA TRA DONNE ALFONSO ASCOLTAMI IMMEDIATAMENTE IL CONFRONTO TRA IMMA E KATIA #GFVIP pic.twitter.com/qGVA2u2zVa — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) December 21, 2021