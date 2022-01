Un posto al sole anticipazioni: nuovo amore per Rossella

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e le anticipazioni rivelano un nuovo amore in arrivo per Rossella.

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per una settimana ricca di colpi di scena. Ciò che leggerete in questo articoli, infatti, riguardano le anticipazioni che vanno a partire dal 3 gennaio fino al giorno 7, andando a coprire l’intera settimana.

Questo nuovo anno ha intenzione di stravolgere per bene le vite dei protagonisti della soap opera partenopea e lo fa portando quello che è un nuovo amore per Rossella. La giovane Graziani non sta affatto affrontando un periodo facile, vedendo la storia d’amore dei suoi genitori giungere al termine e durante gli ultimi giorni dell’anno ha trovato conforto tra le braccia del suo ex Patrizio, ma non è lui il predestinato.

Durante il corso di questo nuovo anno, Rosella inizierà, spinta da sua madre Silvia, una relazione con un uomo che potrebbe sconvolgerle la vita.

Anticipazioni Un posto al sole: Rosella è pronta ad innamorarsi ancora

Un posto al sole, per questi primi appuntamenti del 2022, inizia con il botto. In quanto è in arrivo un nuovo amore per Rossella. La giovane infatti, dopo essersi consultata con sua madre Silvia, accetterà di iniziare un rapporto amoroso con il Dottor Crovi e tra i due inizierà un rapporto che siamo sicuri farà sognare il pubblico del piccolo schermo che da anni segue le avventure a Palazzo Palladini.

Purtroppo però non tutte le storie d’amore sono rose e fiori e se per qualcuno c’è il classico felici e contenti, per qualcun altro l’anno inizia in maniera piuttosto amara.

Stiamo parlando di Vittorio Del Bue. Il figlio di Guido è perso di Speranza, ma quest’ultima è persa in un triangolo amoroso e non sa in quale direzione rivolgersi. Questa sua indecisione porterà allo stremo il giovane del Bue che sceglierà, durante l’inizio di quest’anno, di voltare pagina e di lasciare Napoli.

Questo ovviamente provocherà una forte reazione in Speranza, ma almeno per il momento di voler scegliere in quale direzione andare non ne vuole proprio sapere. Anche se la partenza di Vittorio le ha provocato dentro un certo vuoto e questo sentimento di delusione e sconforto potrebbe rivelarsi essere la chiave per fare chiarezza con i suoi sentimenti.

Per scoprire come si evolverà questa storia non vi resta che seguire le nuove puntate di Un posto al sole per i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e pronti a stupire i fedeli sostenitori della soap opera più amata dagli italiani.