Dramma per Alessandro Basciano: lo scopre in diretta

Grande dolore e dispiacere nella casa del Grande Fratello per Alessandro Basciano, entrato da poco nella casa del reality di Canale 5 e subito alle prese con una dura prova da affrontare. Mentre era “rinchiuso” nel reality è stato raggiunto da una brutta notizia che riguarda la sua famiglia. Purtroppo suo nonno è venuto a mancare, e chiaramente il concorrente è stato prontamente avvisato dalla produzione.

Normalmente, gli inquilini della casa sono isolati dal mondo esterno, salvo notizie importanti che riguardano i loro familiari o amici più stretti, oppure grandi eventi di cronaca. In questo caso Basciano ha saputo di quanto è successo, e subito ha ricevuto il conforto dei suoi compagni di viaggio. Sconsolato Alessandro, che ha comunque deciso di non lasciare la casa per partecipare ai funerali, pena l’esclusione dal gioco.

Alessandro Basciano e la tragica notizia che lo ha colpito durante il Grande Fratello

“La mia vita è così, succede sempre questo. Quando l’ho visto l’ultima volta non stava molto bene – ha confessato Alessandro ai compagni – ha finito di soffrire, facendo il suo percorso. Mi è successo lo stesso anche con altri nonni, è successo mentre ero in Spagna e ormai non potevo fare nulla”. Rammaricato il rgazzo, perché avrebbe voluto essere al fianco della sua famiglia e invece non potrà farlo.

Non per le regole del reality (avrebbe una deroga senza problemi) ma per gli obblighi di quarantena che complicherebbero le cose prolungando la sua assenza dalla casa e portando quindi problemi di natura organizzativa. In ogni caso Basciano, sempre più vicino a Sophie Codegoni, ha ricevuto l’affetto e il sostegno dell’amica, con la quale sembra stia nascendo un flirt, anche se qualche dubbio non manca.