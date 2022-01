Sanremo 2022, Festival a rischio per il big più atteso: Amadeus trema

Festival di Sanremo 2022 a rischio per il grande big? Amadeus trema

Manca meno di un mese alla messa in onda della prima puntata del Festival di Sanremo 2022 e il conduttore Amadeus è tutto preso dagli ultimi dettagli.

I 25 cantanti che gareggeranno al Festival sono stati svelati, ma uno tra questi trema. Si tratta di uno dei big più attesi sul palco del Teatro dell’Ariston, voce unica della musica italiana.

Il cantante non ha rispettato il regolamento e la sua partecipazione è a rischio. Amadeus sta tremando, ma scopriamo di chi si tratta e cosa sta accadendo

Gianni Morandi rischia di non partecipare al Festival di Sanremo 2022? Amadeus scioccato

Gianni Morandi è un cantate, conduttore, attore, artista poliedrico, oltre ad essere il volto pubblico con le mani più lunghe d’Italia.

Il cantante doveva partecipare al Festival di Sanremo 2022, ma la sua presenza è a rischio.

A lanciare la notizia è All Music Italia e ha rivelato che Gianni ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook dove era possibile ascoltare la canzone che l’artista porterà al Festival, Apri tutte le porte.

Nonostante Morandi abbia tolto il video dalla circolazione dopo poco più di mezz’ora, tutto il web ha notato la grave gaffe.

Il cantante rischia di essere squalificato dalla gara e Amadeus trema.

Il conduttore è riuscito a riportare Gianni Morandi sul palco del Teatro dell’Ariston dopo l’ultima sua partecipazione non come cantante, ma come presentatore del Festival di Sanremo 2011.

Dopo le ultime ore, però, la sua partecipazione è molto a rischio. Il cantante ha rivelato che il suo intento non fosse quello di svelare la sua canzone, ma non ha avuto abbastanza accortezza.

Proprio per questo, arrivano le scuse pubbliche sul suo profilo Instagram: “Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto”.

Gianni Morandi è veramente triste per quanto è accaduto: “Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival , con la mia casa discografica , con i musicisti , con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto . Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna“.

Il cantante ha preso a pieno carico le sue responsabilità anche perché alcuni utenti hanno detto di aver ascoltato il brano per intero.

Ricordiamoci che un fatto simile avvenne anche l’anno scorso per Fedez e Francesca Michelin. Il rapper svelò una parte del brano sul suo profilo Instagram per errore.

Fedez stava facendo una ripresa a suo figlio Leone ed era possibile sentire in sottofondo alcune frasi del loro brano intitolato Chiamami per nome.

La Rai decise che non erano presenti gli estremi per la squalifica e la coppia si posizionò al secondo posto, preceduti dai Maneskin.

La speranza, adesso, è che la produzione del Festival di Sanremo 2022 chiuda un occhio nei confronti di Gianni Morandi, ma ancora non è dato saperlo.

Il cantante sta aspettando il responso, perché vuole assolutamente partecipare alla gara