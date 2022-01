Sanremo 2022, Amadeus svela tutto: la verità sul cast

Sei già a conoscenza della ultime news di Sanremo 2022? Il cast di quest’anno ha delle stelle molto amate e attese dai fan. Proprio per questo Amadeus si è fatto in quattro per averli, specialmente perché tenerli non è facile viste le condizioni degli anni precedenti. Diciamo che le ultime edizioni sono state le più alternative mai viste, dal caso Morgan-Bugo, alla pandemia, fino alla vittoria della band italiano più trasgressiva del momento i Maneskin! Insomma, le nuove notizie non sembrano essere da meno.

Il cast di quest’anno eguaglierà quello dell’anno scorso? Sanremo 2022 si sta preparando per partire alla grande e sbalordire i telespettatori che non vedono l’ora di vedere illuminato il Teatro Ariston con le luci della ribalta e con la fibrillazione di una competizione così storica e importante per il nostro Paese. La riviera Ligure si colorerà dei bellissimi fiori del Festival della canzone italiana, ma non solo. Perché i tanto attesi artisti si fanno desiderare, e come! Ecco che Amadeus decide di rivelare dei retroscena inediti sui cantanti da lui scelti.

Quest’anno Amadeus si è impegnato ancora di più per eguagliare il successo degli scorsi anni, Sanremo 2022 è quasi pronto! Il conduttore ha preparato due kermesse pazzesche e ha scelto dei cantanti che spaziano tra la modernità e la musica tradizionale italiana, creando davvero tanta suspense per i telespettatori che non stanno più nella pelle.

Avere dei talenti del genere non è facile, la stessa Emma Marrone fa un annuncio sensazionale prima del Festival, sbalordendo i fan che la sostengono da sempre.

Come farà quel furbacchione del conduttore a tenersi cari dei talenti del genere? Ecco l’asso nella manica che ha deciso di svelare al pubblico a casa!

Sanremo 2022, ecco la svolta eccezionale di Amadeus!

Ha deciso di accontentare proprio tutti, tanto che non manca la stella di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni a Sanremo 2022 e la reazione di Giulia è sconvolgente! Ne vedremo delle belle, anche perché riuscire a fare stare gli artisti in sintonia tra loro non è facile, specialmente dopo il caso Morgan-Bugo, evento unico e irripetibile nel mondo del Festival. Diciamo che da questo evento ne sono successe di tutti i colori, rivoluzionando una volta per tutte lo spettacolo, che adesso risulta molto più leggero e meno serioso. Ecco il trucco di Amadeus per accaparrarsi i cantanti!

Una ventata di aria fresca ci voleva proprio con la conduzione di Amadeus in compagnia del mitico Rosario Fiorello, punta di diamante di questa collaborazione. Divertenti, ironici e seri quando è il momento giusto, riescono sempre a stare sul pezzo anche quando i cantanti fuggono via. Sanno sempre come strappare delle risate e smorzare la tensione, soprattutto sanno accogliere anche i giovani che spesso venivano posti in ruoli secondari.

Come faranno a tenersi stretti stretti i cantanti? Facile, basta ricordare loro quanto sia irripetibile ed indimenticabile la competizione della gara più attesa di sempre! Fare una semplice ospitata non è la stessa cosa di essere dei concorrenti, infatti lo stesso afferma le seguenti parole:

“Ho convinto le grandi star a sfidarsi per la vittoria spiegando che la gara è più importante di una ospitata. Le star rimarranno sempre star, prima e dopo il Festival.”

Chiaro e conciso, ma sostanzialmente ha pienamente colto nel segno. Spesso la magia della sfida è stata messa in secondo piano, ma con gli ultimi cambiamenti si a gara per essere i beniamini dello spettacolo, perché d’altronde: Sanremo è Sanremo! Restiamo aggiornati per ulteriori news da non perdere.