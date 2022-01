Test del dito medio: dimmi che forma ha e scopri chi sei davvero

Dimmi che forma ha il tuo dito medio e scopri chi sei davvero con questo semplice test

Le nostre caratteristiche fisiche rivelano alcuni aspetti del nostro carattere. Oggi prendiamo in considerazione il dito medio della nostra mano che riflette alcuni lati della nostra personalità.

Sei proprio sicuro di conoscerti a fondo? Di sapere quali sono i tuoi desideri più profondi e cosa ti aspetti dalla vita?

Conoscere se stessi e il nostro inconscio è importante, perché ti può aiutare nel migliorarti e nel modellare certi aspetti del tuo carattere.

Come ti comporti nella tua quotidianità, i tuoi difetti e qualità sono le caratteristiche esteriori e interiori da cui partire per capire come migliorarsi.

Il test del dito medio serve proprio a questo: nel conoscersi e accettarsi in ogni modo partendo dalla semplice forma del tuo dito.

Scopriamo come

Test: dimmi com’è il tuo dito medio e ti dirò chi sei

In questo test ti basterà guardare il tuo dito medio e scegliere l’opzione che si avvicina di più alla forma del tuo dito.

Solo così puoi scoprire chi sei veramente.

Iniziamo il divertimento!

Leggi anche –> Test della mattonella: scegline una e scopri qualcosa di te

1) Forma regolare

Il tuo dito medio ha una forma costante dalla base all’apice. Ciò indica che sei una persona timida e riservata.

Non ti adatti in modo veloce e facile, risulti un po’ restia; questo è dovuto anche dal fatto che necessiti dei tuoi spazi.

Tu vivi di emozioni e hai un animo da mamma orsa: dolce e protettivo.

Nella tua vita, vedi al tuo fianco solo persone speciali e sei molo selettiva nello sceglierle.

Chi non ti conosce ti crede una persona fin troppo seria e musona, ma nella realtà chi ti conosce sa che sei solare e ottimista, solo che con gli estranei sei tanto timida.

Abbiamo solo un consiglio per te: cerca di apprezzare maggiormente le gioie della vita.

Leggi anche –> Test: dimmi a quale dito porti l’anello e ti dirò come affronti le difficoltà

2) Forma appuntita

Il tuo dito medio alla base è più sottile. Questa forma rivela che sei una persona dall’animo dolce e gentile, sei sempre disponibile per aiutare gli altri, soprattutto se fanno parte della tua famiglia.

Odi le cose complicate e infatti vorresti una vita fatta di cose semplici, perché per te la felicità è sinonimo di semplicità.

Vivi una vita modesta e sei una persona empatica: quando qualcuno sta affrontando un brutto momento, riesci a percepire la sua sofferenza senza che apra bocca.

Sei una persona da elogiare, ma finisci sempre per soffrire, perché non hai tempo da dedicare a te stessa e ai tuoi obbiettivi.

Prenderti cura di te stesso non vuol dire fregarsi degli altri, ma anzi ti renderà più contenta e quindi più propensa a fare del bene verso gli altri.

Cerca di seguire questo consiglio.

Leggi anche –> Test: come chiudi il pugno? La risposta rivela chi sei

3) Forma irregolare

Questa forma del dito medio sembra quasi un po’ storta. La forma irregolare del tuo dito rivela che sei una persona ottimista e spontanea. Inoltre, sei anche molto affascinante e sai come sedurre chiunque.

Sei sempre sorridente e sei vitale riuscendo così a far divertire anche chi ti sta attorno.

Tu non ami tanto fare dei progetti, ma piuttosto vivi alla giornata. Preferisci concentrarti solo sul presente, adori le sorprese e le consideri la vera essenza della vita.

La cosa che più odi è la routine, proprio non ce la fai a sopportarle. Mentre il tuo secondo acerrimo nemico è la dipendenza: faresti di tutto piuttosto di non dipendere da qualcuno o qualcosa. Senti che non riesci più a trovare il tuo equilibrio psicologico quando questo avviene