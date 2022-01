Scegli una mattonella e scopri qualcosa di te con questo divertente test

Tutti noi siamo diversi e differiamo l’uno dall’altro per i nostri punti di debolezza e forza.

Ti conosci così bene da sapere quali sono i tuoi lati caratteriali flop e top?

Se la risposta è no, non ti preoccupare. Ti basterà fare il test della mattonella e scoprirai quale è il tuo punto di forza, quella tua parte unica che riesce a riportarti a galla quando tocchi il fondo.

La tua forza è il riflesso di quello che conta davvero per te e se riuscirai a potenziare questo tuo lato, sarai davvero inscalfibile.

Iniziamo a scoprirci con il test della mattonella

Test: scegli una mattonella e scopri i tuoi punti di forza

Il test della mattonella consiste nello scegliere tra sei opzioni mostrate qui sotto. Alcune mattonelle hanno uno stile floreale (1, 3 e 5) e le altre geometriche (2, 4 e 6).

La scelta che fai rivela il punto di forza che smuove la tua vita.

Iniziamo il divertimento!

1) Uno –> Intuizione

Questa scelta rivela che sei una persona che ha grande intuizione. Sai come risolvere ogni problema, perché hai una voce interiore che riesce a guidarti e il tuo intuito risulta infallibile.

La tua voce interiore è saggia e ogni volta che sei affidato a lei, sei riuscito a scegliere la strada migliore da percorrere e ti ha aiutato anche nel costruire amicizie sincere e vere.

Chi non ha questa tua capacità, non riesce a spiegarsi come tu faccia e per questo ricevi delle critiche sulle tue scelte a loro parere “poco ponderate“.

Tu non ascoltare queste critiche e segui sempre quello che ti suggerisce la tua vocina interiore.

2) Due –> Capacità d’amare

La forza che ti muove ogni giorno è l’amore e il riuscire a provare questo sentimento.

Ci sono delle persone che non hanno rispetto del prossimo, fanno tutto con un secondo fine, sono egoiste, per nulla compassionevoli e il loro cuore non è affatto gentile.

Queste personalità sono l’esatto opposto di te, perché tu vivi di emozioni e guardi il mondo ancora con gli occhi di un bambino, con innocenza e purezza.

Le altre persone ti credono una persona debole e ingenua, ma in realtà ci vuole grande forza e coraggio per essere gentili con le persone che non se lo meritano e sputano veleno.

Ciò non ti lascia indifferente, anzi, ti fa soffrire perché la gente non riesce a comprendere quanto tu valga per il gruppo.

Ma tutto questo non ti scoraggia, perché per te l’amore sarà sempre al primo posto.

3) Tre –> Testardaggine

La tua scelta rivela che la tua più grande forza è la testardaggine. Ogni volta che ti poni un obbiettivo, lo focalizzi e ti muovi cercando di raggiungerlo senza distrazioni.

Tu non hai paura e non conosci intoppi, perché la tua caparbietà è unica.

Il tuo essere così tenace ti porta a conquistare grande vittorie e sempre più autostima. Finché manterrai questa testardaggine, non dovrai temere nulla e nessuno.

4) Quattro –> Autocontrollo

Hai un forte autocontrollo emotivo e mentale tra le tue più grandi capacità.

Sei una persona che riesce a rimanere in piedi anche quando il terreno sotto i piedi vacilla. La tua dote è che riesci a distaccarti dalle situazione avendo una visione oggettiva, senza implicazioni sentimentali e questo ti dà la possibilità di vedere le cose con molta lucidità.

Hai mente e cuore buoni e riesci a non farti condizionare da ciò che ti succede intorno e dagli altri.

Nonostante ciò, però, non sei indifferente alle tue paure e insicurezze, perché sono sentimenti che appartengono ad ogni essere umano.

Se questo accade, non darti delle colpe, ma cerca di lavorare in modo lucido, come è la tua specialità.

5) Cinque –> Vivi la vita con positività e fiducia

Tu sei una persona creativa che acquisisce energia dalla semplicità della vita. Il tuo dono è infatti quello di vivere la vita con positività e fiducia.

Il tuo motto è: “Pensa bene che ti viene bene“.

Questo tuo modo di vivere ti consente di trovare facile soluzioni ad ogni tipo di problema e riesci a trovare un’opportunità in ogni difficoltà.

Ciò ti rende una persona felice anche quando ti trovi di fronte a situazioni critiche.

Il tuo modo di vivere è dato dal fatto che riesci sempre a trovare ispirazioni e vivi la vita in modo intenso.

Non utilizzare questa dote solo per te, ma condividila anche con gli altri.

6) Sei –> Intelligenza

La mattonella che hai scelto rivela che sei una persona molto intelligente e questa è la grande forza che traina la tua voglia di vivere.

Proprio grazie alla tua mente raffinata riesci a trovare una via d’uscita in qualsiasi posizione o prospettiva.

Tu sai di essere intelligente e per questo non perdi mai la pazienza, perché sai che un modo per liberarti lo troverai sicuramente e per questo ti godi ogni istante che la vita di dona.

Qualcuno scambia la tua intelligenza e sicurezza per arroganza, ma tu lasciali parlare e non modificare chi sei. Hai un dono e devi preservarlo dalle male lingue