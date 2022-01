E’ stata una delle prime spose di Matrimonio a prima vista: ecco com’è oggi

By

Una delle concorrenti della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia oggi è cambiata: una nuova vita dopo la trasmissione

Alcuni protagonisti di “Matrimonio a prima vista” restano più che gli altri nel cuore degli spettatori. Del resto, la trasmissione di Real Time ottiene sempre un grandissimo successo, soprattutto per la curiosità del pubblico di scoprire cosa accade “dopo”. Del resto, le loro vicende sono imprevedibili. Si parte dalle nozze “al buio”, celebrate lo stesso giorno in cui gli sposi si vedono per la prima volta. Poi si passa per la convivenza, con il periodo di prova di cinque settimane.

Ma il bello arriva dopo: quasi sempre le coppie divorziano, e dopo accade l’imprevedibile. Spesso succede che nascono coppie tra partecipanti diversi, oppure c’è chi se ne va tranquillamente per la sua strada per poi pentirsene. Una delle protagoniste più famose è sicuramente Alessandra Raza, “sposa” della prima edizione, andata in onda nel 2016.

Matrimonio a Prima vista, la svolta dell’ex sposa della prima edizione

Dopo 5 anni dal suo debutto in tv, la sua vita è cambiata. Si sposò al buio con Andrea Pagano, e le cose tra loro sono andate bene, almeno all’inizio. Il matrimonio sembrava aver funzionato, ma poi qualcosa si è velocemente logorato e i due hanno divorziato. Alessandra è tornata a Brescia e non ha più visto l’ex marito. Oggi l’affascinante Alessandra lavora come make-up artist e ha un ottimo seguito su Instagram.

Utilizza il social network soprattutto per lavoro, mentre della sua vita non si sa nulla: ma dovrebbe essere single, visto che non ci sono indizi di una sua relazione. Di certo ha totalmente tagliato i ponti con Pagano, che aveva sposato nella prima edizione di “Matrimonio a Prima Vista”.