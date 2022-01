Anticipazioni Beautiful: nuovo anno e nuovi amori per i Forrester

Ecco le anticipazioni su Beautiful, l’ormai storica soap opera ambientata in una famosa casa di moda sulle colline di Hollywood, a Los Angeles

Tra le soap opera più storiche e inossidabili c’è sicuramente “Beautiful“. Una vera e propria “leggenda”, arrivata in Italia dagli Stati Uniti e ancora in onda dopo una programmazione trentennale. Essendo una serie estera, gli “spoiler” arrivano prima di tutto dagli Stati Uniti, con le anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate in onda anche in Italia.

Attenzione sempre alle trame dell’eterna Brooke Logan, che comincerà a fare la corte a Deacon Sharpe. Invece Paris Buckingham riceverà la proposta di matrimonio da parte di Zende Forrester. In particolare, gli spettatori vedranno Deacon (Sean Kanan) fare da spettatore a un furioso scontro tra Sheila (Kimberlin Brown) e Brooke (Katherine Kelly Lang).

Beautiful, sorprendenti retroscena che riguardano Brooke Logan

Ecco perché il papà di Hope proverà a intervenire per placare la rabbia delle due donne. Ma Logan troverà un alleato inaspettato: si tratta di Sharpe, che prenderà le sue difese. Ma questa situazione non piacerà per nulla alla madre di Finn, che non la prenderà affatto bene. Ecco perché la perfida signora cercherà alleati per mettere in difficoltà Brooke e metterla definitivamente fuori dai giochi.

Non a caso Carter comincerà a frequentare l’ufficio di Taylor, proponendole in modo molto chiaro una vera e propria alleanza per battere la storica nemica. A questo punto, ma non è ancora certo, Logan dovrebbe cadere nella trappola delle due donne, proprio in occasione del 31 dicembre, che è stato festeggiato anche dagli attori della soap.