Grande Fratello Vip choc: arrivano gli avvocati

Al Grande Fratello Vip arrivano gli avvocati. Le dure parole pronunciate in diretta non possono passare inosservate.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con la prima diretta di questo 2022 ed è stata senza dubbio una puntata ricca di colpi di scena in cui i toni però si sono un po’ alzati.

Il tutto è nato dal confronto tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro con le Principesse Selassiè. La cantante ha accusato le ragazze di essere poco rispettose ed educate ed, a questo punto, è intervenuta anche Miriana Trevisan che ha fatto notare che prima di chiedere rispetto bisogna anche darlo e la cantante spesso è stata mancante su questo fronte nei suoi confronti.

All’ex moglie di Pippo Baudo queste parole non sono affatto andate giù e ci è andata giù pesante nei suoi confronti, chiedendole addirittura se lei si possa considerare una madre. A darle manforte ci ha pensato anche Soleil Sorge che ha più volte chiamato in causa il figlio di Miriana.

Questo atteggiamento ha mandato su tutte le furie non solo la diretta interessata, ma anche il suo ex marito che sui social ha annunciato provvedimenti legali contro i concorrenti.

Katia Ricciarelli e Soleil nei guai al Grande Fratello Vip? Pago annuncia provvedimenti

Pago, come ben noto, è stato sposato con Miriana Trevisan ed insieme hanno anche un figlio Nicola. Per questo motivo il cantante, nonché ex concorrente del GF Vip, non è potuto restare a guardare quanto è accaduto nelle scorse ore durante il corso della diretta con Alfonso Signorini e, sul suo profilo Instagram, ha annunciato che ha tutte le intenzione di rivolgersi ai suoi legali per prendere seri provvedimenti dopo gli scivoloni che sono stati pronunciati contro la sua ex moglie.

“Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio” ha esordito Pago, mettendo subito in chiaro quali sono le sue intenzioni dopo quanto è successo nell’ultima puntata del GF Vip.

“Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi In sede legale” ha poi aggiunto, in quanto l’ultima parola in tutta questa storia spetta soltanto a lei. “Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più nel rispetto soprattutto di nostro figlio” ha poi concluso, sperando che la scena mandata in onda ieri sera non si rispetta nelle prossime puntate.

Pago ha annunciato provvedimenti legali e, pur non avendo fatto nomi, sembra chiaro più che mai a chi sia rivolto il suo messaggio tra i vipponi.