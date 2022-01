Dopo Matrimonio a prima vista, la svolta: nuova vita per l’ex protagonista

L’ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista ha chiuso con il passato e invia un messaggio rassicurante e fiducioso per il suo futuro

Non è la prima volta che la fine di “Matrimonio a prima vista” porta con sé strascichi e polemiche. Del resto, le storie del dating show che fa impazzire il mondo non sono fatte per restare indifferenti. E’ normale che il pubblico prenda le parti dello sposo o della sposa, in particolar modo quando le nozze non vanno bene e si procede con il divorzio. Uno dei personaggi che ha fatto maggiormente discutere è sicuramente Martina Manoni e il suo travagliato matrimonio.

Si è rivelato essere un personaggio divisivo, con la maggior parte degli uomini spaventati dai suoi modi decisi, mentre una buona parte di donne ha dimostrato di comprendere il suo carattere, dando atto che la sua caratteristica è sicuramente una spiccata sincerità e un modo di fare sicuramente cristallino.

Matrimonio a prima vista, l’ex concorrente “firma” il suo riscatto

Martina ha ripreso la sua vita in mano dopo aver divorziato al termine del periodo di prova di “Matrimonio a prima vista”, e lo fa lanciando un messaggio molto chiaro sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un post con una sua foto con lo sfondo dello scenario dell’Umbria e un post molto chiaro, che lascia intendere come la ragazza sia pronta a ripartire.

“Semplicemente me – ha scritto la Manoni – nuove esperienze ci fanno crescere e ci mettono sempre alla prova. Facile giudicare dall’esterno senza provare ad indossare le scarpe altrui e percorrere i suoi stessi passi…”, questo ha scritto la ragazza. Moltissimi like e commenti: tra i tanti che sono ammaliati dalla sua bellezza non mancano i soliti “contestatori”, ma anche quelli che le fanno i complimenti per il suo carattere deciso e il suo coraggio.