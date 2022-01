Katia Ricciarelli non si frena, pesante offesa su Lulù: l’ex gieffina tuona!

Katia Ricciarelli non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo la diretta al Grande Fratello Vip, è arrivata una pesante offesa nei confronti di Lulù Selassiè.

Katia Ricciarelli in questi giorni si trova al centro della polemica al GF Vip. In particolar modo dopo la puntata andata in onda ieri sera con Alfonso Signorini. Puntata in cui la cantante ha avuto un confronto con le sorelle Selassiè per poi sfociare in una furiosa lite con Miriana Trevisan.

Spesso i vipponi, però, si dimenticano che nonostante il conduttore non sia in collegamento con loro, vengono ugualmente e costantemente ripresi e ogni cosa che viene detta viene scrutata con attenzione dall’attento popolo del web. Per questo motivo non sono passate inosservate le dure parole dette da Katia Ricciarelli contro Lulù Selassiè e a farle notare questa volta è stata l’ex concorrente Sonia Lorenini che su Twitter ha commentato indignata quanto è accaduto.

Lucrezia Selassiè offesa da Katia Ricciarelli dopo la diretta al GF Vip

Katia Ricciarelli mentre si confrontava con Manila Nazzaro dopo il confronto avuto con le sorelle Selassiè, ha utilizzato un’espressione infelice nei confronti di Lulù. Il tutto ovviamente non è sfuggito agli utenti della rete e nemmeno all’ex concorrente Sonia Lorenzini, che ha preso parte al Grande Fratello Vip durante la scorsa edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi.

Sonia ha non solo ripreso le parole pronunciate dall’ex moglie di Pippo Baudo, ma anche aggiunto quelle che ha Alfonso Signorini ha utilizzato più volte durante il corso di quest’edizione per descriverla.

“Non gambe larghe … mi sembra proprio di sentire: a gambe verte ( aperte ) in dialetto” ha esordito, mostrando anche la clip incriminata che ha indignato gli utenti della rete. “Cultura, carriera internazionale come appena detto da Alfonso, età ed esperienze di vita non fanno però di te una grande persona se ti escono certe cose… spero di aver sentito male” ha poi aggiunto nella speranza che quanto riportato sia soltanto frutto di un fraintendimento, ma gli utenti della rete sono convinti di aver compreso il tutto per il meglio e si sono subito schierati contro Katia Ricciarelli.

Non gambe larghe … mi sembra proprio di sentire: a gambe verte ( aperte ) in dialetto. Cultura, carriera internazionale come appena detto da Alfonso , età ed esperienze di vita non fanno però di te una grande persona se ti escono certe cose… spero di aver sentito male pic.twitter.com/o4Bh3cNWNI — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) January 3, 2022

Katia Ricciarelli ha offeso Lulù Selassiè al GF Vip o si tratta di un semplice fraintendimento?