GF Vip, Katia Ricciarelli abbandona il confronto con Clarissa: “Mi sento male”

Al GF Vip, Katia Ricciarelli ha scelto di abbandonare il confronto con Clarissa Selassiè: “Mi sento male” si è giustificata.

Al GF Vip, Alfonso Signorini non poteva non far incontrare Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro con la Principessa Clarissa Selassiè dopo quello che è accaduto durante la scorsa diretta, dove l’ex concorrente ha accusato la Miss Italia di essere la concorrente più falsa di tutte le edizioni della storia del reality show di canale 5.

Per questo motivo è stato dato loro la possibilità di poterne parlare e l’ex moglie di Pippo Baudo è stata chiamata in causa in quanto ha appoggiato in pieno, discutendo con le Selassié, la sua amica di sempre. Durante il confronto, però, la cantante ha scelto di abbandonare il confronto e il motivo ha lasciato di stucco Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli ha abbandonato il confronto con Clarissa Selassiè al GF Vip, spiegando di stare male nel vedere certe cose.

Katia Ricciarelli stufa di Clarissa Selassiè al GF Vip

Katia Ricciarelli, durante il confronto con Clarissa Selassiè, ha lasciato Manila Nazzaro da sola a discutere con lei per tornare a sedersi sul divano.

“Sto male, Alfonso” ha commentato la concorrente. “Non ce la faccio con una che urla sopra e non lascia parlare” ha aggiunto. Senza fare alcun mistero di non trovare appropriato l’atteggiamento assunto dalla sua ex compagna di viaggio, ma tempestivo è stato l’intervento del padrone di casa.

Alfonso Signorini ha invitato la concorrente a restare in salotto, qualora non volesse tornare al confronto al Grande Fratello Vip, in quanto le avrebbe comunque chiesto un parere in separata sede. Una volta che Clarissa avesse concluso il suo pensiero. Katia ha accettato di buon grado, ma poco dopo si è fatta forza ed è tornata a spalleggiare Manila Nazzaro che ha mostrato una certa delusione nei confronti della Principessa e che si è scagliata anche contro Francesca Cipriani, che si è poi dissociata, per averle dato manforte.