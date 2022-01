Katia Ricciarelli manda su tutte le furie Miriana Trevisan: parole imperdonabili

Katia Ricciarelli ha mandato su tutte le furie Miriana Trevisan, tanto da farle minacciare di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli questa sera non si è di certo risparmiata. L’ex moglie di Pippo Baudo, dopo un duro confronto con le sorelle Selassiè, non è riuscita a trattenersi e quando Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento, mandando in onda la pubblicità, i toni non si sono di certo placati nella casa del GF Vip.

In quanto anche gli altri vipponi si sono schierati a favore e contro la cantante e tra i “detrattori” c’è stata Miriana Trevisan, che ha difeso le tre principesse affermando che se si vuole rispetto ed educazione bisogna anche darlo, asserendo che lei in svariate occasioni, anche nei suoi confronti, è venuta a mancare. Questo ha scatenato la reazione di Katia Ricciarelli e tra le due c’è stato un pesante scontro.

Miriana Trevisan crolla al GF Vip: le parole di Katia Ricciarelli la mandano su tutte le furie

Miriana Trevisan ha sottolineato come in numerose occasioni Katia Ricciarelli le avrebbe mancato di rispetto. In particolar modo quando era in atto la sua conoscenza con Nicola Pisu, senza tener conto che c’era un figlio che da casa seguiva il tutto e poteva trovare certe espressioni e termini piuttosto forti.

La Ricciarelli nemmeno questa volta si è risparmiata ed ha rimarcato le parole pronunciate dalla sua compagna di viaggio, ferendo la Trevisan: “Perché, tu saresti una madre?“ ha tuonato.

Queste parole hanno scosso la Trevisan che non solo ha risposto in maniera affermativa e di essere una madre sempre, ma che ha anche minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip perchè stufa dei continui attacchi della Ricciarelli.

Alfonso Signorini, comprendendo la situazione, le ha dato del tempo per sbollire e lei ha subito cambiato idea, scegliendo di proseguire con il suo percorso all’interno del programma ma è chiaro più che mai che tra le due i rapporti sono ai ferri corti e difficilmente potranno risanarsi.