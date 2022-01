GF Vip daytime 3/1/22, confronto infuocato nella casa: volano accuse pesantissime

Al GF Vip volano accuse pesantissime tra i concorrenti. Nessuno può fare finta di nulla e un confronto di fuoco è pronto ad incendiare tutto.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per il primo appuntamento di questo 2022. Il daytime inizia con il migliore dei modi, subito col botto. In quanto la puntata di oggi, che precede la diretta di questa sera, sarà divisa in due parti.

La prima sarà incentrata sulle dinamiche che hanno visto protagonisti i concorrenti in questi giorni, mentre nella seconda ci sarà uno speciale collegamento con Alfonso Signorini in cui anticiperà al pubblico del piccolo schermo che cosa gli aspetta durante l’appuntamento di questa sera, ma andiamo subito al sodo.

L’appuntamento di oggi inizia subito con Eva Grimaldi che racconta a Manila Nazzaro e Carmen Russo com’è nata la sua storia d’amore con Imma Battaglia. L’attrice ha ammesso di aver provato una certa attrazione nei suoi confronti fin dal primo momento che l’ha incontrata e di non aver mai provato nulla di simile per nessun altro.

Imma è stata la prima ed unica donna per cui ha provato attrazione e con lei sente di aver trovato l’amore: “Quando ci siamo baciate non ho sentito le campane, ma ha visto proprio il campanaro” ha commentato emozionato.

Anticipazioni GF Vip: Alex Belli stronca Alessandro Basciano

Dal romanticissimo spezzone offerto da Eva Grimaldi, si passa ai festeggiamenti di capodanno. Quella notte per i gieffini è stata davvero importante. In quanto non solo ha rappresentato un passaggio ad un anno nuovo, ma si è vista creare anche una nuova coppia. In quanto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano c’è stato un bacio, ma c’è tra i vipponi chi non crede nella loro relazione.

Una su tutte? Ovviamente Soleil Sorge, convinta che lui si sarebbe messo con lei se solo avesse accettato la sua corte, ma attenzione perchè tra loro non le cose non sono tutte rose e fiori.

Sophie ha ammesso di non apprezzare l’atteggiamento farfallone di Alessandro, che non appena lei si allontanerebbe rivolgerebbe le sue attenzioni altrove, ma lui nega e trova le sue delle scenate di gelosie in quanto avrebbe occhi soltanto per e per nessun’altra.

Ma la parola passa ad Alfonso Signorini, che rivela che questa sera si parlerà non solo del loro rapporto ma anche delle accuse di Alex Belli, convinto che il nuovo arrivato sia soltanto una sua copia e nient’altro. Spazio anche a Miriana Trevisan, che in questi giorni sta avvertendo la mancanza di Biagio D’Anelli. Lui tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con tutti coloro che hanno insinuato il dubbio sulla sua sincerità.

Le sorprese non finiscono di certo qui, in quanto ci sarà un nuovo concorrente: a varcare la famosa soglia rossa sarà Kabir Bedi!