Primo figlio per l’ex tronista: la famiglia di Uomini e Donne si allarga

Uomini e Donne non riesce a far stare tranquillo il pubblico a casa, perché le notizie non smettono di arrivare, ma l’ultima spiazza tutti. Una delle coppie più seguite del dating show di canale 5 è protagonista di un lieto annuncio: sono in attesa del loro primo figlio! Inutile dire che la notizia ha gettato scalpore, ma ancora di più i dettagli inediti rivelati di recente, ecco il racconto inaspettato.

Essere un fan di Uomini e Donne implica aspettarsi qualsiasi notizia da un momento all’altro, perché le news viaggiano alla velocità della luce! Le dichiarazioni arrivano come dei fulmini a ciel sereno, anche perché sono i dettagli a fare la differenza. Arriva per i due innamorati una lieta notizia che ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori che hanno seguito la loro love story fin dai primi momenti. Sei pronto per ripercorrere le fasi dell’evento più gioioso della coppia? Ecco svelati tutti i retroscena inediti.

Senza dubbio il dating show per eccellenza di canale 5, Uomini e Donne avrà un grandissimo successo anche per il 2022! La padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, sa il fatto suo. Le premesse per la crescita dello share ci sono tutte, specialmente perché il salotto più chiacchierato dei pomeriggi italiani è animato dai sentimenti dei protagonisti.

Gli stessi social media garantiscono la riuscita, perché è proprio sulle piattaforme online che i giovani tronisti, troniste e spasimanti, diventano un punto di riferimento fisso per il pubblico a casa che fedelissimo non perde un solo appuntamento con i sentimenti.

Testimonia ciò l’ultimo annuncio sui social dell’ex Uomini e Donne, un contenuto che ha riscosso non poco successo anzi. Restando in tema di dichiarazioni, quella di oggi ha letteralmente spiazzato tutti, chi l’avrebbe mai detto?

Uomini e Donne: la coppia si allarga, fuori i retroscena!

Le storie dei protagonisti di Uomini e Donne sono ricche di oscillazioni, provocate dai comuni alti e bassi delle emozioni dettate da passioni e rancori che sono un habitué in trasmissione. E’ normale essere in preda dei sentimenti, specialmente in un programma di questa intensità relazionale. La verità è che anche i drammi fanno parte del percorso in questione, infatti non tarda ad arrivare il crollo per l’ex concorrente che si sfoga sui social. A volte le azioni dettate da impeto non possono essere controllate, neanche quelle per cui si vorrebbe mantenere la sorpresa, ma non ci si riesce! E’ il caso della coppia di oggi.

Giovanissimi, innamoratissimi e bellissimi, si tratta di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan! La coppia è tra le più amate, ma al tempo stesso controverse, proprio per le modalità con le quali si è formata. I fan li adorano, anche perché fanno sognare con i loro scatti in riva al mare e non solo, si vede proprio che c’è una grande intesa!

Entrambi sono accomunati dal programma Uomini e Donne, ma in due diversi contesti. Partecipano tutti e due, ma in luoghi ed edizioni differenti, perché lui è un personal trainer italo-argentino ed è uno dei beniamini di Maria De Filippi, lei partecipa allo stesso programma, ma nel suo Paese con la versione spagnola.

Ma come si sono conosciuti? Avendo delle origini simili, possono partecipare agli stessi programmi anche al di fuori delle reti italiane. Infatti, è a Supervivientes, una trasmissione simile all’Isola dei Famosi, che scoppia l’amore in una folle notte di passione.

Evento che ha destato sconcerto e critiche dato che lei era legata a Julen de la Guerra, un personaggio del mondo dello spettacolo in Spagna. Insomma, le relazioni più belle nascono in modo inaspettato, ma in altrettanto modo arrivano notizie che sconvolgono tutti: aspettano il loro primo figlio!

Appunto, la notizia è saltata fuori da una rete straniera, cioè Socialité in onda su Telecinco. La coppia dovrebbe essere al primo mese, infatti di solito si aspetta il trimestre per informare, ma le indiscrezioni dovrebbero essere ormai accertate. Dalla Spagna all’Italia è un soffio, e la notizia non poteva non giungere fino a noi.

Insomma, se sia vero o meno, le premesse ci sono tutte. In attesa di una loro rivelazione, restiamo aggiornati per qualsiasi novità.