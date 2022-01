Uomini e Donne, brutto inizio per l’ex tronista: l’amaro sfogo gela i fan

L’ex di Uomini e Donne non ha iniziato l’anno nel migliore dei modi. L’amaro sfogo social ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole.

Uomini e Donne è ancora in pausa sul piccolo schermo degli italiani, ma le avventure dei suoi protagonisti o ex continuano anche lontano dai riflettori, considerato che i telespettatori hanno instaurato uno speciale legame con loro e che continuano a seguirli anche sui rispettivi profili social.

Insieme nella cattiva e nella buona sorte. E’ il caso dell’ex tronista Andrea Cerioli che nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha annunciato purtroppo di essere risultato positivo al covid. L’annuncio ha gelato i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano di leggere simili parole dal proprio beniamino, che ha confidato di aver contratto il virus che da un oltre un anno ha piegato il mondo intero.

L’amaro sfogo di Andrea Cerioli di Uomini e Donne ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori che hanno voluto approfittare di quest’occasione per dimostrargli ancora una volta il proprio supporto o sostegno nel suo cammino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Crollo per l’ex Uomini e Donne: l’amaro sfogo sui social

Andrea Cerioli positivo al covid: l’annuncio dell’ex di Uomini e Donne spiazza

Andrea Cerioli, attraverso poche e semplici parole, ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, rivelando di aver contratto il virus proprio durante questi primi giorni di questo 2022. Fortunatamente, però, stando alle sue parole, sembrerebbe essere l’unico ad aver contratto il virus mentre la sua compagna Arianna Cirrincione sembrerebbe essere negativo.

Ma come sta l’ex tronista di Uomini e Donne? Adrea ha ammesso di non stare al top della forma e di avere dolori ovunque, ma nonostante tutto non sembrerebbe, fortunatamente, aver riscontrato gravi sintomi, ma vediamo insieme le sue parole e che cosa ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne: Roberta spiazza tutti prima della scelta

“Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Ho male ovunque. Tosse e mal di testa” ha esordito l’ex tronista, facendo subito preoccupare i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano un simile messaggio da parte del loro beniamino. “La cosa buona è che ho X giorni da fare a casa” ha subito aggiunto, tranquillizzando in un certo senso gli utenti della rete rivelando poi i suoi progetti nei prossimi giorni in cui è costretto a stare a casa a causa della quarantena.

“Inizio Il trono di spade e mi godo Derek e gattini” ha subito aggiunto per poi parlare anche della sua compagna di vita. “Arianna la chiudo in terrazzo“ ha concluso ironica, facendo intendere che lei fortunatamente è risultata essere negativa al virus.