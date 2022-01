Lulù Selassié svela tutto: la verità fa tremare il GF Vip

Lucrezia Selassié, meglio nota come la principessina Lulù, è una delle protagoniste indiscusse del GF Vip di quest’anno. Diverse volte è caduta, ma si è rialzata più forte di prima. Ha imparato a non aver paura di dire la sua. La ragazzina che piange e se ne va via insieme alla sua borsetta, sta diventando una ragazza con le idee chiare e le spalle forti, anche perché i fatti dimostrano ciò. Ecco il durissimo scontro di cui è stata protagonista e che ha sconvolto la puntata di ieri sera.

Le certezze sono poche, ma che il GF Vip di quest’anno sia una polemica continua, è certo. Litigi, rancori, incomprensioni, parole che sanno di cianuro potentissimo, insomma le discussioni abbondano ad ogni appuntamento, e sembra proprio che questa situazione durerà ancora per molto. Anche la fatina Lulù che sempre si è mostrata tenera e fragile, questa volta ha messo da parte tutte le debolezze che in passato l’hanno fatta scivolare nel baratro di una tristezza assoluta. Infatti, fa una dichiarazione inaspettata, sconcertante e che ha rivoluzionato tutto: chi l’avrebbe mai detto che la gieffina avrebbe detto queste parole? Cadono le maschere e le ipocrisie vengono finalmente a galla o il tentativo non è riuscito?

Il pezzo di oggi si apre con mille perché, ma le domande sono inevitabili quando c’è così tanta carne sul fuoco! La verità sta quasi per venire allo scoperto, se non fosse che ci sono vipponi molto ben tutelati dai compagni di squadra. Infatti, è molto difficile riuscire a far cadere il muro che alcuni concorrenti hanno creato fra loro per tutelarsi.

Come se non bastasse, già si parla di un clamoroso abbandono di un concorrente della casa, che sia l’ennesimo tentativo di avere l’attenzione su di sé, oppure questa volta l’ingresso è stato più breve del previsto?

Diciamo che gli enigmi che animano la casa più chiacchierata d’Italia continuano ad abbondare, e l’ultimo scontro di Lulù segna l’inizio di una guerra: attacca proprio lei, la gieffina inattaccabile per eccellenza!

GF Vip, Lulù è inarrestabile: le parole della gieffina!

Siete curiosi di sapere l’evolversi delle dinamiche? Allora, non perdete i litigi che stanno decisamente smuovendo gli animi e gli equilibri sia dentro che fuori la casa! E’ il caso di uno scontro dove se le danno di santa ragione anche dopo la puntata, ma non solo perché una caratteristica che sembra contraddistinguere i concorrenti di quest’anno, oltre la palese litigiosità, e la memoria da elefante: non ne dimenticano una! E poi su un piatto d’argento, riversano tutta la verità dei fatti. Ecco la guerra inaspettata tra due protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip.

Si tratta proprio di due principesse, anche se una si sente proprio regina: Lulù e Soleil! Le due in qualche occasione hanno dimostrato una certa complicità, infatti ci sono state delle situazioni nelle quali la Sorge è stata vicina alla principessa quando stava male per la relazione andata male con Manuel Bortuzzo.

Adesso, sembra proprio che da quando le cose con il ragazzo vadano bene, la piccola Selassié si sia caricata di una nuova energia vitale, andando a stravolgere la situazione perché attacca Soleil davanti a tutti.

La situazione degenera perché vengono dette delle parole che mai nessuno si sarebbe aspettato, e che sembrerebbero finalmente far venire fuori la verità. Lulù non piange più, anzi sta diventando forse l’unica capace di tenere testa alla più battagliera della casa, Soleil. Nessuno si era ancora azzardato a rivolgerle così la parola. Chi l’avrebbe mai detto che colei che l’avrebbe contestata sarebbe stata proprio la dolce fatina?

Ecco le parole che hanno aperto il vaso di Pandora e fatto fuoriuscire un’amara verità, anche perché Lulù riporta le parole della “grande alleata di Soleil”, Katia Ricciarelli, la quale invece le sparla alle spalle! Qui la dichiarazione:

“Sempre a giustificare le sue cattiverie, mo’ ce siamo rotte i co*****i. Ma che ca**o dici? Stai scherzando spero. Le vere perfidie le abbiamo subite da te e Katia tutto il tempo. Cosa cavolo stai dicendo? Smettila di fare la vittima. Stai zitta e stammi lontana, perché dopo faccio cose… parla da sola o con altri, ma non più con me. Parla al muro, parla al muro, parla al muro. Lasciamo parlare gli ignoranti Manuel. Stai zitta cretina che tanto c’hai Katia che ti difende. […]

Però sai una cosa? Ogni volta che sbagliavi sparlava di te e si lamentava, però non ha il coraggio di dirtelo in faccia? Ogni volta che c’erano le clip su te e Alex diceva ‘che scatole questi due, ci prendono in giro. Ci stanno prendendo per il c**o Sole e Alex’. Statte zitta e vai a scuola che non sai un ca**o della vita brutta imbecille.”

Il suo sembra proprio un grido dettato dalla fine della tolleranza del trono Soleil-Katia, e l’inizio di una rivolta da parte di chi si è sempre sentito attaccato e in difetto nella casa proprio a causa loro. Così, Lulù decide di non starci più, la Sorge non le crede, come andrà a finire? Restiamo aggiornati!